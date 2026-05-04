Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo

El premio Rompiendo Barreras reconoce a partes iguales al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional, por dos trayectorias marcadas por la constancia, la superación y el servicio público. Desde recorridos muy distintos, ambos han contribuido a abrir camino y a derribar límites personales, sociales y profesionales.

El guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe. / Más que Guardia Civil

Jean Paul Bidias-Ndoe salió de Camerún con 15 años y llegó a España tras recorrer una media docena de países. En el Estrecho, la lancha neumática en la que viajaba quedó a la deriva y fue rescatado por la Guardia Civil tras varias horas en el agua. Aquella experiencia marcó su vocación de servicio. "Cuando fui rescatado por la Guardia Civil volví a nacer", ha expresado. Desde entonces decidió que quería formar parte del cuerpo para ayudar a otros como un día le ayudaron a él. Tras pasar por un Centro Temporal de Inmigrantes, trabajó como mozo de almacén en Jaén y comenzó a formarse. En 2022, después de conseguir la nacionalidad española, logró acceder a la Guardia Civil. Hoy presta servicio en Caravaca, en Murcia, y representa una historia de superación, compromiso y gratitud hacia el país que lo acogió.

El galardón reconoce también a Loreto Gutiérrez Hurtado, general de brigada y directora del Departamento de Seguridad Nacional.

Loreto Gutiérrez Hurtado, general de brigada y directora del Departamento de Seguridad Nacional. / José Luis Roca

Su trayectoria la ha consolidado como un referente para aquellas jóvenes que aspiran a asumir responsabilidades de liderazgo en ámbitos tradicionalmente masculinizados. Ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, ingresó en la Academia General del Aire en 1996. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos destinos en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y en la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, donde ha trabajado en programas nacionales e internacionales.

Gutiérrez Hurtado fue ascendida a general en agosto y se convirtió en la cuarta mujer en alcanzar ese empleo en las Fuerzas Armadas y la primera del Ejército del Aire y del Espacio. También ha participado en misiones internacionales en Afganistán, Indonesia y Chad.

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Con este premio se reconocen dos trayectorias muy distintas, unidas por una misma idea: la capacidad de superar barreras personales, sociales y profesionales, y de convertirse en ejemplo de esfuerzo, responsabilidad y compromiso con la sociedad.