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COMUNICACIÓN Y CULTURA DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Eva García, una diplomacia cultural para crear puentes entre comunidades

La presidenta y fundadora de ‘The Legacy’ destaca por su interés por la seguridad y la cooperación internacional

Eva García, una diplomacia cultural para crear puentes entre comunidades

Eva García, una diplomacia cultural para crear puentes entre comunidades

Cristina Andrade del Alcázar

Cristina Andrade del Alcázar

Madrid

Eva García es una de las voces más activas en la recuperación y divulgación del legado histórico y cultural de España en los Estados Unidos. Presidenta y fundadora de The Legacy, lidera un proyecto cultural capaz de tender puentes entre instituciones, ciudadanos y comunidades a ambos lados del Atlántico. Su trabajo parte de una idea sencilla y poderosa: no se puede valorar aquello que no se conoce y, por eso, su misión es desde hace ya diez años rescatar episodios, personajes y aportaciones españolas en la formación del Estado norteamericano.

Nacida en Bilbao y criada en Málaga, comenzó su carrera en la radio como productora y locutora, una experiencia que marcó su forma de trabajar: comunicar con claridad, conectar con públicos distintos y convertir asuntos complejos en relatos cercanos y comprensibles. Su carrera adquirió dimensión internacional tras su traslado a Chicago, que daría lugar a más de dos décadas de actividad en Estados Unidos, Latinoamérica y España. En ese recorrido desarrolló funciones de comunicación corporativa, protocolo y relaciones institucionales, especialmente en sectores vinculados a la defensa, la seguridad y la tecnología. Su paso por compañías como Lockheed Martin e Indra la sitúa en un entorno estratégico, cercano a la industria de defensa y a la interlocución con instituciones y organismos públicos.

Su papel al frente de The Legacy representa una forma de diplomacia cultural: una invitación a conocer mejor la historia común entre España y Estados Unidos para comprender el presente y fortalecer vínculos futuros.

Eva García es también autora y coautora de obras centradas en esta línea de investigación, con trabajos como Farragut y Menorca :el legado español en la U.S. Navy; George Washington y España, el legado del Ejército español en Estados Unidos, o El legado español. We The Spanish People 1513-1821. En ellas combina rigor documental, mirada cultural y capacidad narrativa. Su figura resume una trayectoria singular: una profesional que ha unido empresa, defensa, seguridad, comunicación e historia para proyectar una imagen más completa del papel de España en el mundo.

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A esa trayectoria se suma una formación orientada a la seguridad y a la cooperación internacional con el Curso de Defensa Nacional y el Curso de Ciberseguridad en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa.

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