COMUNICACIÓN Y CULTURA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Eva García, una diplomacia cultural para crear puentes entre comunidades
La presidenta y fundadora de ‘The Legacy’ destaca por su interés por la seguridad y la cooperación internacional
Eva García es una de las voces más activas en la recuperación y divulgación del legado histórico y cultural de España en los Estados Unidos. Presidenta y fundadora de The Legacy, lidera un proyecto cultural capaz de tender puentes entre instituciones, ciudadanos y comunidades a ambos lados del Atlántico. Su trabajo parte de una idea sencilla y poderosa: no se puede valorar aquello que no se conoce y, por eso, su misión es desde hace ya diez años rescatar episodios, personajes y aportaciones españolas en la formación del Estado norteamericano.
Nacida en Bilbao y criada en Málaga, comenzó su carrera en la radio como productora y locutora, una experiencia que marcó su forma de trabajar: comunicar con claridad, conectar con públicos distintos y convertir asuntos complejos en relatos cercanos y comprensibles. Su carrera adquirió dimensión internacional tras su traslado a Chicago, que daría lugar a más de dos décadas de actividad en Estados Unidos, Latinoamérica y España. En ese recorrido desarrolló funciones de comunicación corporativa, protocolo y relaciones institucionales, especialmente en sectores vinculados a la defensa, la seguridad y la tecnología. Su paso por compañías como Lockheed Martin e Indra la sitúa en un entorno estratégico, cercano a la industria de defensa y a la interlocución con instituciones y organismos públicos.
Su papel al frente de The Legacy representa una forma de diplomacia cultural: una invitación a conocer mejor la historia común entre España y Estados Unidos para comprender el presente y fortalecer vínculos futuros.
Eva García es también autora y coautora de obras centradas en esta línea de investigación, con trabajos como Farragut y Menorca :el legado español en la U.S. Navy; George Washington y España, el legado del Ejército español en Estados Unidos, o El legado español. We The Spanish People 1513-1821. En ellas combina rigor documental, mirada cultural y capacidad narrativa. Su figura resume una trayectoria singular: una profesional que ha unido empresa, defensa, seguridad, comunicación e historia para proyectar una imagen más completa del papel de España en el mundo.
A esa trayectoria se suma una formación orientada a la seguridad y a la cooperación internacional con el Curso de Defensa Nacional y el Curso de Ciberseguridad en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa.
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