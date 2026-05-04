Detenido un hombre en Carabanchel tras atrincherarse y amenazar con explotar su edificio

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre de unos 50 años y con perfil psiquiátrico en el distrito de Carabanchel. El arrestado se atrincheró en su vivienda tras amenazar con hacer explotar el bloque con bombonas de butano.

El incidente se inició esta tarde cuando el sospechoso llamó a la puerta de una vecina y la amenazó de muerte con un cuchillo. Mientras la mujer contactaba con la Policía Nacional, el hombre se refugió en su domicilio.

Amenazas y lanzamiento de objetos por la ventana

Según ha informado la Policía, el detenido lanzó numerosos objetos por la ventana y amenazó repetidamente con explosionar el inmueble. Los vecinos de la zona relataron a los agentes que no es la primera ocasión en la que el hombre se comportaba de esta manera.

La intervención policial culminó con éxito gracias a que una vecina disponía de las llaves de la casa. Estas le habían sido entregadas por el hermano del detenido precisamente para actuar en casos de emergencia.

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Las fuerzas de seguridad lograron acceder al interior y detener al varón. Tras el arresto, el hombre ha sido trasladado al Hospital Doce de Octubre.