CRISIS MIGRATORIA
La Comunidad de Madrid alerta de "venta de citas y documentación falsa" en el proceso de regularización de migrantes: "Es un caos"
La consejera Dávila denuncia la falta de políticas de empleo e integración para los migrantes y el colapso de los servicios sociales por la gestión del Ejecutivo central
EP
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha mostrado este lunes la "preocupación" del Gobierno regional ante la "venta de citas y de documentación falsa" por parte de las "mafias" con motivo del proceso de regularización de personas migrantes aprobada por el Ejecutivo central.
En declaraciones a los medios durante su visita al Centro Familiar El Pozo, Dávila ha lamentado que el Gobierno de la nación "no esté ofreciendo una política clara" a todas las personas a las que "aparentemente se les ofrece una oportunidad, cuando la realidad es que no hay detrás unas políticas de empleo y de integración".
"Lo que vemos es caos y preocupación. Nos lo trasladan también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los centros de servicios sociales, que están colapsados. Además, esto es el paraíso para las mafias. Vemos que se les venden citas, que se les intenta también colar documentación falsa para proceder a esa regularización y eso, desde luego, no es una oportunidad", ha añadido.
Según Dávila, la gestión del Ejecutivo de este proceso de regularización solamente consigue "alimentar a las mafias", en lugar de "trabajar en una inserción focalizada en el empleo" de las personas que llegan a España.
La consejera ha vuelvo a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "focalice la inmigración hacia la legalidad, el orden y las oportunidades reales". Le ha acusado de ofrecer a los migrantes "más pobreza y un trozo de acera donde poder dormir".
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