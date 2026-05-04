Comodidad, modernidad y amplitud: así es el chalet unifamiliar de 3 millones de euros de Manuel Carrasco en Madrid

Aunque actualmente es uno de los cantantes y compositores más reconocidos del panorama musical español, son pocos los que conocen sus orígenes. Y es que Manuel Carrasco, nacido en Huelva, saltó a la palestra de la música en el año 2002 tras pasar por el talent show Operación Triunfo. Lanzando su primer álbum 'Quiéreme' en 2003, no es de extrañar que el cantautor jamás hubiera imaginado conquistar a tantas generaciones con su música.

Hoy, con cuarenta y cinco años, además de haber conseguido labrarse una exitosa carrera en nuestro país, Manuel Carrasco es igualmente exitoso en su vida personal, ya que ha construido una vida familiar plena junto a su mujer Almudena Navalón y sus dos hijos, Chloe y Manuel. Junto a ellos, el artista comparte su hogar en una de las urbanizaciones más exclusivas a las afueras de Madrid.

La privacidad, un elemento clave

Situado en la exclusiva urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte, el cantante cuenta con un espectacular chalet unifamiliar con una superficie aproximada de mil metros cuadrados. Así, dado el precio de las casas en la zona, se estima que esta propiedad inmobiliaria podría llegar a superar los 3 millones de euros.

El jardín de la pareja cuenta con una piscina privada y zona de porche perfecta para reuniones con amigos / @almunavalón

Con un enorme jardín, piscina privada y porche, el hogar de Manuel Carrasco está diseñado para poder disfrutar del aire libre sin necesidad de salir de la vivienda, y es que el cantante siempre ha buscado priorizar la tranquilidad y el confort de su familia, entendiendo la privacidad como un elemento clave. Por ello, el artista ha instalado grandes muros exteriores y plantas que ayudan a reducir la vista desde el exterior.

Moderna, amplia y cómoda

En el interior, la decoración de las diferentes estancias reflejan sin duda alguna la personalidad del cantautor con colores neutros y tonos claros iluminados por la luz natural que se filtra a través de los grandes ventanales. Además, Manuel Carrasco cuenta con una sala de billar y un estudio de música donde disfruta relajándose y dando rienda suelta a sus composiciones.

El artista compone sus propias canciones con un estilo honesto y personal / @manuelcarrasco_

Pero no todo es ocio, y es que al compartir esta vivienda con su mujer y sus dos hijos la practicidad de las estancias es clave. Por ello, la vivienda de Manuel Carrasco cuenta con dos salones elegantes y coloridos, que además de aportar personalidad por su curioso techo verde y sillas rosas, se convierten en un lugar acogedor perfecto para ver una película en familia.

En la cocina plenamente equipada con electrodomésticos integrados y encimas claras, el artista no duda en cocinar para su mujer y sus hijos, construyendo recuerdos que también se reflejan en la decoración de su hogar gracias a muebles icónicos, sofás vintage y otros elementos procedentes de sus viajes y experiencias personales.

Almudena Navalón, periodista y empresaria dirige el proyecto de su marido Manuel Carrasco / @almunavalón

Así, este santuario personal se ha convertido en un álbum de recuerdos de toda una vida, pero también en una inversión a futuro, y es que el cantante también nos descubre su faceta de empresario consolidando un entramado de sociedades que le asesoran para gestionar su carrera musical y sus inversiones inmobiliarias.