Caos en la estación de Vallecas: un tren circula con la puerta abierta y provoca aglomeraciones en el andén

La vuelta a la rutina tras el Puente de Mayo no ha sido igual para los vecinos de Madrid. Los usuarios de Cercanías en la estación de Vallecas han sufrido durante la mañana de este lunes largas esperas, incluso de más de 20 minutos en hora punta, con los andenes repletos de viajeros esperando para coger el tren. Incluso un tren con dirección a Guadalajara ha circulado con una puerta abierta, ante la sorpresa del resto de viajeros. A su llegada a esta estación, se ha detenido y ha sido desalojado.

"Entre los teleindicadores que siguen sin funcionar, filtraciones que llevan años sin arreglar, trenes que se averían y de repente dejan de funcionar, la estación de Vallecas es un caos", explicaba un usuario en la red social X.

Por su parte, desde Renfe se han limitado a explicar que las demoras y detenciones se deben a una avería en uno de los trenes.