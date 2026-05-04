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En el banco, en casa o en la calle: la Policía Municipal de Madrid alerta a los mayores con estos consejos

Los cuerpos de seguridad recomiendan a los mayores pedir ayuda y avisar a la policía si algo les resulta raro o se sienten inseguros independientemente de si se encuentran en su domicilio o en la ciudad

Entre los principales riesgos se encuentran las estafas telefónicas y bancarias

Entre los principales riesgos se encuentran las estafas telefónicas y bancarias / Freepik

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Las personas mayores suelen ser más vulnerables a posibles peligros y estafas frente al riesgo que enfrentan otros estratos de la sociedad. La disminución de la agilidad física, o la tan conocida brecha digital dan lugar a que muchos de nuestros mayores tengan que hacer frente a situaciones de riesgo o amenazas desconocidas, situándolos en una posición de indefensión.

Desde los lugares más evidentes como pueden ser las oficinas bancarias, hasta en su propio domicilio, los peligros son impredecibles, y por ello, los mayores deben conocer cómo protegerse. Con este propósito, la Policía Municipal de Madrid ha lanzado un recordatorio donde ofrece varios consejos de seguridad para prevenir posibles estafas, y para dar a conocer como se debe actuar en caso de encontrarse en una situación de riesgo.

Infografía ofrecida por la Policía Municipal de Madrid a través de su cuenta de 'X'

Infografía ofrecida por la Policía Municipal de Madrid a través de su cuenta de 'X' / Policía Municipal de Madrid

En el domicilio o en el entorno familiar

Aunque la familia está ahí para cuidarnos y protegernos, existe la posibilidad de que sea precisamente este entorno el que esté causando el daño, bien mediante abusos o a través de extorsiones. Por ello, desde la Policía instan a los mayores a comunicar a las fuerzas de seguridad si se está sufriendo un abuso por parte de los familiares o cuidadores, o si se es consciente de un uso fraudulento de su dinero.

Es importante conocer las revisiones pendientes del hogar para evitar estafas como las de los 'falso técnicos'

Es importante conocer las revisiones pendientes del hogar para evitar estafas como las de los 'falso técnicos' / Selectra

También en el ámbito del domicilio privado se advierte de la importancia de no facilitar datos personales ni bancarios a desconocidos, y de intentar estar al día sobre las revisiones técnicas necesarias del hogar, para evitar así posibles fraudes como los conocidos 'falso técnicos'. Para evitar robos o allanamientos, la policía también recomienda evitar compartir planes de viajes con desconocidos y cambiar las cerraduras en caso de perder las llaves de la vivienda.

En la calle o en una sucursal bancaria

En la vía pública, la policía recomienda caminar por la parte interior de la acera, llevando el bolso a modo de bandolera e intentando evitar el típico error de guardar la cartera u otros efectos personales en los bolsillos traseros de las mochilas o pantalones. Ante una situación de riesgo, la policía advierte a los mayores que no deben aceptar propuestas que se le hagan en la calle, que vigilen sus pertenencias ante las aglomeraciones y sobre todo, que si son víctimas de un tirón o un robo, no se resistan.

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La Policía recomienda usar los cajeros interiores y siempre ocultar la clave secreta al teclearla

La Policía recomienda usar los cajeros interiores y siempre ocultar la clave secreta al teclearla / Ferran Nadeu

Por último, de cara a las actividades bancarias, se recomienda ir siempre acompañado de alguien de confianza o preguntar a los empleados, y nunca aceptar ayuda de desconocidos. En caso de necesitar utilizar los cajeros, la Policía aconseja utilizar los cajeros interiores y ocultar la clave secreta al teclearla. De cara a posibles pagos, es recomendable domiciliar los gastos y evitar sacar grandes cantidades de dinero, y, por último, en caso de robo de tarjetas, la Policía insta a los mayores a denunciar cuanto antes para poder anularlas.

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