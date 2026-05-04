En el banco, en casa o en la calle: la Policía Municipal de Madrid alerta a los mayores con estos consejos

Las personas mayores suelen ser más vulnerables a posibles peligros y estafas frente al riesgo que enfrentan otros estratos de la sociedad. La disminución de la agilidad física, o la tan conocida brecha digital dan lugar a que muchos de nuestros mayores tengan que hacer frente a situaciones de riesgo o amenazas desconocidas, situándolos en una posición de indefensión.

Desde los lugares más evidentes como pueden ser las oficinas bancarias, hasta en su propio domicilio, los peligros son impredecibles, y por ello, los mayores deben conocer cómo protegerse. Con este propósito, la Policía Municipal de Madrid ha lanzado un recordatorio donde ofrece varios consejos de seguridad para prevenir posibles estafas, y para dar a conocer como se debe actuar en caso de encontrarse en una situación de riesgo.

Infografía ofrecida por la Policía Municipal de Madrid a través de su cuenta de 'X' / Policía Municipal de Madrid

En el domicilio o en el entorno familiar

Aunque la familia está ahí para cuidarnos y protegernos, existe la posibilidad de que sea precisamente este entorno el que esté causando el daño, bien mediante abusos o a través de extorsiones. Por ello, desde la Policía instan a los mayores a comunicar a las fuerzas de seguridad si se está sufriendo un abuso por parte de los familiares o cuidadores, o si se es consciente de un uso fraudulento de su dinero.

Es importante conocer las revisiones pendientes del hogar para evitar estafas como las de los 'falso técnicos' / Selectra

También en el ámbito del domicilio privado se advierte de la importancia de no facilitar datos personales ni bancarios a desconocidos, y de intentar estar al día sobre las revisiones técnicas necesarias del hogar, para evitar así posibles fraudes como los conocidos 'falso técnicos'. Para evitar robos o allanamientos, la policía también recomienda evitar compartir planes de viajes con desconocidos y cambiar las cerraduras en caso de perder las llaves de la vivienda.

En la calle o en una sucursal bancaria

En la vía pública, la policía recomienda caminar por la parte interior de la acera, llevando el bolso a modo de bandolera e intentando evitar el típico error de guardar la cartera u otros efectos personales en los bolsillos traseros de las mochilas o pantalones. Ante una situación de riesgo, la policía advierte a los mayores que no deben aceptar propuestas que se le hagan en la calle, que vigilen sus pertenencias ante las aglomeraciones y sobre todo, que si son víctimas de un tirón o un robo, no se resistan.

La Policía recomienda usar los cajeros interiores y siempre ocultar la clave secreta al teclearla / Ferran Nadeu

Por último, de cara a las actividades bancarias, se recomienda ir siempre acompañado de alguien de confianza o preguntar a los empleados, y nunca aceptar ayuda de desconocidos. En caso de necesitar utilizar los cajeros, la Policía aconseja utilizar los cajeros interiores y ocultar la clave secreta al teclearla. De cara a posibles pagos, es recomendable domiciliar los gastos y evitar sacar grandes cantidades de dinero, y, por último, en caso de robo de tarjetas, la Policía insta a los mayores a denunciar cuanto antes para poder anularlas.