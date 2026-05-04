Ayuso destaca en México que el PIB madrileño vuelve a estar por encima de la media española: "Somos el motor económico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enfatizado este lunes que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región vuelve a estar por encima de la media española, al situarse en el 3,1 % en el primer trimestre del año. Ayuso lo ha señalado durante un encuentro informativo organizado por la Cámara Española de Comercio en México, al que han asistido un centenar de empresarios, inversores y representantes de compañías mexicanas y españolas.

"Como región, estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia y esos resultados se ven en todos los ámbitos, por ejemplo, en Economía. Hoy somos el motor económico de España. En los años 80 no era así, éramos la cuarta pero hoy somos la región que más aporta el conjunto de la nación. Hablamos de casi el 20% de la economía nacional", ha subrayado.

Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comunidad Valenciana es la región que registra mayor crecimiento del PIB, con un 3,2%, seguida de Madrid, con un 3,1%, y Andalucía, con un 2,8%. Todas ellas superan la media nacional, situada en el 2,7%.

Defensa del libre mercado y de las democracias liberales

En la segunda jornada de su viaje institucional a México, tras el homenaje a los héroes del 2 de Mayo que "dieron su vida por la libertad de España", Ayuso ha criticado a los políticos que "gustan de multiplicar la pobreza para después criticar a la riqueza o para provocar una lucha de clases".

Ayuso reivindica en Ciudad de México el peso económico de la Comunidad de Madrid. / Cedida

"Nosotros queremos que cada vez haya más riqueza y que no sea el Estado el que decide, sino que sea libre mercado y unas reglas justas y apropiadas en equilibrio las que den ese reparto. Para que haya una verdadera igualdad, que es la que funciona ante la ley y ante las oportunidades, que nadie sea más que nadie ante un tribunal y que nadie se quede fuera por motivos económicos o por desigualdad", ha defendido.

La presidenta madrileña ha afirmado que las administraciones deben "colaborar" y no "tutelar ni dirigir a los ciudadanos". Asimismo, la presidenta regional ha advertido también en México de que las democracias liberales deben "respetar las reglas del juego" para evitar entrar en "procesos de decadencia" y caer "de forma lenta y gradual". "La clase media es la que a Madrid le está dando tanta seguridad y prosperidad, y esto solo puede mantenerse si España y México son conscientes de todo esto y saben respetar las reglas del juego. Si las democracias liberales no se consolidan y se protegen esto cae", ha señalado.

Ayuso reivindica en Ciudad de México el peso económico de la Comunidad de Madrid. / Comunidad de Madrid

En este sentido, ha defendido que la libertad debe protegerse "cada día" y ha alertado contra los gobernantes que, a su juicio, utilizan las instituciones democráticas y las "subvierten" manteniendo "una fachada de democracia a través de supuestas elecciones" y "una supuesta prensa libre".

Según Ayuso, en esos casos "se va minando el Poder Judicial, los órganos de control, los medios de comunicación y, por supuesto, la empresa que es su principal objetivo".

Madrid, "capital iberoamericana"

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, ha sostenido que Madrid se ha convertido en "la capital iberoamericana" y en una de las economías "más dinámicas de Europa". "Uno de cada cuatro puestos de trabajo que se crean en España es en la Comunidad de Madrid. Cada día se crean 80 nuevas empresas en Madrid. Y esto no es fruto de la casualidad", ha afirmado.

Ayuso ofrece Madrid a las empresas mexicanas como puerta de entrada al mercado europeo. / Comunidad de Madrid

Por su parte, el presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, ha destacado el "atractivo" de Madrid para los inversores mexicanos y ha defendido que la reducción de barreras y el prestigio de la iniciativa privada generan "confianza".

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Un trasplante pionero con participación de La Paz

Ayuso también ha celebrado un nuevo "hito" de la sanidad madrileña: el primer trasplante de hígado de un donante vivo asistido por un robot en México, realizado con la participación de un equipo del Hospital Universitario La Paz. Un grupo de cirujanos generales y pediátricos de La Paz se desplazó recientemente a México para formar a profesionales del Hospital Naval y del Centro Nacional de Trasplantes del país norteamericano (CENATRA) en una hepatectomía para trasplante hepático de donante vivo asistida con cirugía robótica. "Hoy hemos conocido que aquí en México se ha realizado el primer trasplante de hígado de un donante vivo asistido por un robot y realizado por un equipo del hospital público de La Paz de Madrid", ha subrayado Ayuso.