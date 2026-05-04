Aviso de posibles interrupciones en los servicios eBiblioMadrid, Cine Madrid e Internet el próximo martes en las Bibliotecas de Madrid

La Comunidad de Madrid, a través de la cuenta oficial de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid en 'X' ha anunciado posibles interrupciones temporales del acceso al servicio de catálogo, eBiblio Madrid e Internet a lo largo del próximo martes 5 de mayo. Así, con motivo de tareas de mantenimiento del catálogo, el servicio podría verse interrumpido entre las 8:00 y las 13:30 horas de la mañana.

Disculpándose por las posibles molestias ocasionadas, la organización advierte que el horario podría sufrir modificaciones dependiendo de la evolución de los trabajos técnicos e insta a los lectores y usuarios habituales a permanecer atentos a cualquier comunicación emitida a través de los canales oficiales de las Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid o de la propia Comunidad de Madrid.

¿En qué consistirá la interrupción?

La posible interrupción temporal, que podría durar aproximadamente hasta cinco horas y media afectará de forma directa al acceso de varios de los servicios digitales clave para los usuarios. Así, durante este periodo, los usuarios no podrán acceder a las cuentas personales ni a las fichas de lectores del catálogo en línea. Según informaba la cuenta oficial de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, el servicio de conexión a Internet también podría verse afectado durante los trabajos de mantenimiento.

Portal eBiblio Madrid / El Periódico de España

De igual forma, tampoco estará disponible el acceso a la plataforma de visionado y préstamo online de contenido audiovisual Cine Madrid, que quedará suspendida temporalmente. Además, los lectores no podrán hacer uso de la plataforma eBiblio Madrid para el servicio de préstamo de libros y contenidos digitales.

¿Qué bibliotecas se verán afectadas?

Los servicios eBiblio Madrid y Cine Madrid están disponibles para usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Madrid, por lo que todas las bibliotecas públicas de la capital y de la comunidad podrían verse afectadas por esta interrupción temporal del servicio.