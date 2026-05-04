CITA CULTURAL
Aranjuez se convierte en un club de jazz a cielo abierto: una 'jam session' intelectual y Ariel Brínguez para cerrar la noche
Barba Dixie Band y 5 Cats Swinging abrirán La Fiesta del Jazz que la ciudad albergará el 9 de mayo: la jornada reunirá música, pensamiento y gastronomía
El jazz tomará Aranjuez el próximo 9 de mayo. Una jornada que reunirá conciertos, conversaciones literarias, sesiones de DJ y degustaciones en un programa que tendrá como principal reclamo la actuación de Ariel Brínguez Trío. La Fiesta del Jazz nace con vocación urbana: no se trata únicamente de convocar al público en torno a un escenario, sino de llevar este género a la calle y hacerlo circular por la ciudad. La cita arrancará a las 13 horas en el centro, donde Barba Dixie Band y 5 Cats Swinging protagonizarán recorridos musicales por algunos de los enclaves gastronómicos más reconocibles del municipio: El Rana Verde, Casa José, La Clásica, Casa Delapio...
Este primer tramo recupera una de las esencias del jazz: su condición de música viva, móvil, imprevisible. A partir de las 17 horas, la actividad se trasladará al Espacio Colores, un nuevo enclave cultural situado entre las Doce Calles y el Cortijo de San Isidro, en el entorno natural e histórico de las huertas ribereñas. Allí tendrá lugar, entre las 17:30 y las 19 horas, una de las citas más singulares del programa: las Bla Sesiones, un diálogo entre Ana Iris Simón y Juan Soto Ivars moderado por la periodista Yaiza Santos.
La organización presenta este encuentro como una jam session intelectual, una imagen acertada para dos autores acostumbrados a moverse fuera del carril más previsible. Simón ha construido una voz literaria y periodística atravesada por la memoria familiar y una mirada incómoda sobre el presente. Soto Ivars, por su parte, ha hecho del debate público y la provocación argumentada algunos de los territorios centrales de su obra. En ese cruce puede surgir una conversación con algo de improvisación jazzística: escucha, réplica, tensión y ritmo propio.
La tarde continuará a las 18:30 horas con DJ Apatika, que llevará la fiesta hacia una dimensión más contemporánea mediante una selección en la que convivirán jazz, electrónica, funk y otros géneros afines. Su sesión funcionará como puente entre la tradición del jazz y las formas actuales de escucha, entre el club clásico y la pista híbrida. El cierre llegará a las 21:30 horas con Ariel Brínguez Trío. El saxofonista cubano, asentado como uno de los nombres destacados del jazz contemporáneo en España, actuará acompañado por Roberto Pacheco al trombón y Javier Sánchez a la guitarra. Juntos abordarán una propuesta especialmente sugerente: versionar, en contexto de jazz, música de compositores renacentistas españoles.
Ese encuentro entre el Renacimiento y la improvisación resume bien el espíritu de la jornada. El jazz siempre ha sido una música capaz de absorber materiales diversos y de dialogar con otras épocas. Durante unas horas, Aranjuez no será solo escenario, sino también instrumento. Y el jazz, más que un género musical, funcionará como una actitud compartida: libertad con estructura, improvisación con memoria y celebración con los cinco sentidos.
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