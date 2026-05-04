La Agrupación de Tráfico, galardonada por su arriesgada labor en seguridad y auxilio en la carretera

Tráfico, ganadora del premio homenaje a los caídos en acto de servicio, está considerada como una de las unidades más peligrosas de la Guardia Civil debido al riesgo permanente que asumen sus agentes en el desempeño de sus funciones. Su trabajo se desarrolla, principalmente, en las carreteras, un entorno especialmente expuesto a accidentes, atropellos y situaciones imprevisibles derivadas de la circulación. A diferencia de otras unidades, sus integrantes realizan su labor en espacios abiertos y en contacto directo con conductores, vehículos y condiciones meteorológicas adversas, lo que convierte cada servicio en una intervención potencialmente peligrosa.

Desde su creación en 1959, esta unidad ha desempeñado un papel esencial en la vigilancia, regulación y seguridad del tráfico en España. A lo largo de estas décadas, su presencia en las vías ha sido fundamental no solo para controlar el cumplimiento de las normas, sino también para prestar auxilio a conductores implicados en accidentes, averías o emergencias. Una labor de servicio público que ha tenido un alto coste humano: casi 350 agentes han fallecido en acto de servicio y más de 500 han sufrido heridas o secuelas de gravedad, unas cifras que reflejan con claridad la peligrosidad de su cometido.

Y es que el riesgo al que se enfrentan estos agentes no se limita únicamente a los siniestros de circulación. Muchas de sus actuaciones ocurren en arcenes, calzadas o puntos de alta densidad de tráfico, donde cualquier distracción de los conductores puede desencadenar consecuencias fatales. A ello hay que sumar las intervenciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad, las inclemencias del tiempo y la necesidad de actuar con rapidez en escenarios de gran tensión. Factores que provocan que la exposición al riesgo sea constante y que la prudencia y la preparación sean elementos esenciales en su trabajo diario.

Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. / EFE

A pesar de las mejoras técnicas introducidas en los vehículos, los sistemas de comunicación y la equipación de los agentes, así como de los avances en la ingeniería de caminos y en las infraestructuras viarias, la circulación por carretera sigue entrañando un riesgo importante. La modernización ha contribuido a mejorar la seguridad, pero no ha eliminado los factores de peligro derivados del error humano, la velocidad inadecuada, las distracciones al volante o la conducción temeraria. Por ello, la labor de la Agrupación de Tráfico continúa siendo tan necesaria como peligrosa.

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En este contexto, el trabajo de estos guardias civiles representa una combinación de vocación de servicio, disciplina y sacrificio. Su misión va mucho más allá de la vigilancia del tráfico: son, en muchas ocasiones, los primeros en llegar a un accidente, en socorrer a las víctimas y en restablecer la seguridad en situaciones críticas. Por eso, la Agrupación de Tráfico no solo constituye una pieza clave en la seguridad vial del país, sino también un ejemplo del compromiso y la entrega de quienes arriesgan su vida para proteger la de los demás.