La Aemet pronostica un fuerte descenso térmico en Madrid este martes: las temperaturas mínimas rozarán los 0 grados en esta zona

Tras un fin de semana marcado por las precipitaciones y cambios meteorológicos bruscos, el tiempo en Madrid se comienza a estabilizar, pero con temperaturas mucho más bajas que en las semanas anteriores. Así lo ha hecho oficial la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con su pronóstico para la capital este martes 5 de mayo.

¿Continúan las precipitaciones?

La Aemet espera que este martes 5 de mayo el tiempo en la capital esté marcado por la nubosidad. La jornada comenzará nubosa y evolucionará a intervalos nubosos hasta las 18:00 horas, momento en el que se espera que el cielo se despeje. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 6, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que el cielo también se mantenga nuboso, con predominio de nubes bajas y de evolución diurna, tendiendo a despejar al final del día, con probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales durante la segunda mitad del día, además no se descartan tormentas.

Fuerte descenso de las temperaturas

Lo que sí va a marcar el tiempo de esta semana es el notable descenso de las temperaturas. En la capital el organismo estatal espera que los termómetros oscilen entre los 18 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima.

Así pronostica la Aemet que varíen las temperaturas durante los próximos días. / Aemet

Y en la montaña el descenso también se producirá tanto en las mínimas como en las máximas, además de poder producirse heladas débiles en cotas altas. En Somosierra los grados variarán entre los 9 grados de máxima y los 2 grados de mínima, mientras que en Guadarrama fluctuarán entre los 15 grados de máxima y los 5 grados de mínima.