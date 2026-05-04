La Academia de Policía de Ávila y de Infantería de Toledo, distinguidas por su labor de formación en seguridad y defensa

La Academia de Policía de Ávila, que este año conmemora el 40º aniversario de su creación, ha sido galardonada con el premio a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La institución se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en la formación de los futuros agentes del cuerpo, desempeñando una labor esencial en la preparación de miles de alumnos y dotándolos de los conocimientos, habilidades y principios necesarios para afrontar con garantías su labor al servicio de la ciudadanía. Su trayectoria está estrechamente ligada a valores como la profesionalidad, la integridad y el sentido del deber, que constituyen la base de la formación policial y del compromiso con la seguridad pública.

Imagen de archivo de una promoción de policías al finalizar el acto de jura en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. / EFE/ Raúl Sanchidrián

La Academia de Ávila no solo ha sido un espacio de aprendizaje técnico y jurídico, sino también un lugar donde se forja la vocación de servicio de quienes aspiran a proteger a la sociedad. En sus aulas y dependencias se prepara a los agentes para responder a los desafíos cambiantes de la seguridad, desde la prevención del delito hasta la atención cercana al ciudadano. Su aportación ha sido decisiva para garantizar una Policía formada, moderna y comprometida, capaz de actuar con eficacia, responsabilidad y respeto a los valores democráticos en todo el territorio nacional.

Comparte galardón con la Academia de Infantería del Ejército de Toledo, que también destaca por su papel histórico y su dedicación ejemplar a la formación del talento militar en España. Desde su fundación en 1850, este centro se ha convertido en una referencia imprescindible en la instrucción de oficiales y suboficiales del Ejército, contribuyendo de manera decisiva a la preparación de generaciones de mandos. Su larga trayectoria ha estado marcada por la transmisión de conocimientos militares, estratégicos y tácticos, así como por la defensa de principios esenciales como la disciplina, el honor y el compromiso con España.

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La Academia de Infantería de Toledo conmemora a su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto castrense marcado por el recuerdo a las víctimas de la dana. / EFE/ Ángeles Visdómine

A lo largo de más de un siglo y medio, la Academia de Infantería ha sabido adaptarse a las transformaciones del ámbito militar sin perder su esencia ni su prestigio. En sus instalaciones se combina la tradición castrense con una formación rigurosa y actualizada, orientada a responder a las exigencias de la defensa nacional en cada momento histórico. Más allá de la enseñanza estrictamente militar, esta academia ha contribuido a forjar el carácter, la capacidad de liderazgo y el espíritu de sacrificio de quienes han pasado por sus aulas, consolidándose como uno de los grandes símbolos de la formación militar en nuestro país.