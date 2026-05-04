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PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL TALENTO EN LAS FF. AA. Y DE SEGURIDAD

La Academia de Policía de Ávila y de Infantería de Toledo, distinguidas por su labor de formación en seguridad y defensa

Ambas instituciones preparan a los futuros profesionales desde valores como la integridad, el compromiso y la vocación de servicio

Premio a la promoción del talento en las fuerzas armadas y de seguridad

Premio a la promoción del talento en las fuerzas armadas y de seguridad

Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

La Academia de Policía de Ávila, que este año conmemora el 40º aniversario de su creación, ha sido galardonada con el premio a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La institución se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en la formación de los futuros agentes del cuerpo, desempeñando una labor esencial en la preparación de miles de alumnos y dotándolos de los conocimientos, habilidades y principios necesarios para afrontar con garantías su labor al servicio de la ciudadanía. Su trayectoria está estrechamente ligada a valores como la profesionalidad, la integridad y el sentido del deber, que constituyen la base de la formación policial y del compromiso con la seguridad pública.

Imagen de archivo de una promoción de policías al finalizar el acto de jura en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Imagen de archivo de una promoción de policías al finalizar el acto de jura en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. / EFE/ Raúl Sanchidrián

La Academia de Ávila no solo ha sido un espacio de aprendizaje técnico y jurídico, sino también un lugar donde se forja la vocación de servicio de quienes aspiran a proteger a la sociedad. En sus aulas y dependencias se prepara a los agentes para responder a los desafíos cambiantes de la seguridad, desde la prevención del delito hasta la atención cercana al ciudadano. Su aportación ha sido decisiva para garantizar una Policía formada, moderna y comprometida, capaz de actuar con eficacia, responsabilidad y respeto a los valores democráticos en todo el territorio nacional.

Comparte galardón con la Academia de Infantería del Ejército de Toledo, que también destaca por su papel histórico y su dedicación ejemplar a la formación del talento militar en España. Desde su fundación en 1850, este centro se ha convertido en una referencia imprescindible en la instrucción de oficiales y suboficiales del Ejército, contribuyendo de manera decisiva a la preparación de generaciones de mandos. Su larga trayectoria ha estado marcada por la transmisión de conocimientos militares, estratégicos y tácticos, así como por la defensa de principios esenciales como la disciplina, el honor y el compromiso con España.

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La Academia de Infantería de Toledo conmemora a su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto castrense marcado por el recuerdo a las víctimas de la dana.

La Academia de Infantería de Toledo conmemora a su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto castrense marcado por el recuerdo a las víctimas de la dana. / EFE/ Ángeles Visdómine

A lo largo de más de un siglo y medio, la Academia de Infantería ha sabido adaptarse a las transformaciones del ámbito militar sin perder su esencia ni su prestigio. En sus instalaciones se combina la tradición castrense con una formación rigurosa y actualizada, orientada a responder a las exigencias de la defensa nacional en cada momento histórico. Más allá de la enseñanza estrictamente militar, esta academia ha contribuido a forjar el carácter, la capacidad de liderazgo y el espíritu de sacrificio de quienes han pasado por sus aulas, consolidándose como uno de los grandes símbolos de la formación militar en nuestro país.

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