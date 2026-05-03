Vinicius liquida al Espanyol con dos genialidades y aplaza el alirón del Barça una jornada más

El Real Madrid parece empecinado en alargar la lucha por el título de LaLiga al menos una jornada más. Estaba obligado a ganar en este encuentro que cerraba la jornada de domingo frente al Espanyol. Y, entre otras cosas, lo hizo gracias a la versión más decisiva de Vinicius. El brasileño lideró a su antojo el equipo ante la ausencia de Mbappé, sintiéndose y ejerciendo como tal. Dos goles de bandera para dejar al Espanyol en una posición excesivamente comprometida con cuatro jornadas aún por disputar.

Saltan chispas entre Vinicius y El-Hilali

Con Tchouaméni, ausente en los últimos encuentros, pero sin Kylian Mbappé compareció el Real Madrid a su paso por Cornellá. Un encuentro que podía significar el punto y final de este campeonato nacional de Liga que tanta desazón ha causado para los blancos. Avisaba Vinicius al inicio del encuentro con un disparo de volea que se estrelló contra el palo. Previamente, ya había tenido su particular desencuentro con Omar El Hilali. Intercambio de mensajes, y no precisamente cariñosos, desde el primer minuto de juego entre el brasileño y el marroquí.

Llegó entonces la enésima lesión de Ferland Mendy, incapaz de encadenar un período prolongado de buenas sensaciones y minutos. Una cosa o la otra, pero no las dos. Prosiguió la batalla entre Vinicius y El Hilali. Primero, el brasileño vio la cartulina amarilla. Después, el marroquí recibió la suya, no sin que Jesús Gil Manzano demostrara una vez más el nivel en el que se encuentra el arbitraje español a día de hoy. Sobrepasado por el encuentro, sancionó con cartulina roja al lateral, rectificada por el VAR a los escasos segundos.

Comenzó a acaparar mayor posesión el equipo de Arbeloa, tras un inicio incómodo marcado por la incapacidad de superar la presión de los pericos. Tuvo su oportunidad más clara el conjunto de Manolo González, precisamente, en el descuento de la primera mitad. El buen pie de Edu Expósito salió a relucir de nuevo para servir un centro a la cabeza de Cabrera. El remate del zaguero españolista fue replegado por Lunin.

Vinicius se inventa dos goles para ganar en Cornellá

No se mostraba especialmente convencido Arbeloa en el área técnica con la versión ofrecida por su equipo. Prueba de ello son los cambios tempraneros que el salmantino realizó en los primeros compases del segundo acto, dando entrada a Mastantuono y Gonzalo. Le surtieron efecto especialmente rápido al entrenador blanco. Vinicius arrancó la conducción por el costado izquierdo del ataque, se apoyó en Gonzalo y, tras un recorte para dejar en el suelo a la dupla de centrales españolistas, definió con calma al palo corto de Dmitrović.

El tanto del brasileño llevó el encuentro al punto en el que lo quería el Real Madrid. Mayor comodidad y fluidez de pelota de los de Arbeloa tras verse con ventaja en el marcador. Furto de esta tendencia, apareció una nueva combinación entre Vinicius y Bellingham. El inglés devolvió de tacón la pared al brasileño, quien a bote pronto puso la pelota en la escuadra de la portería perica. Algunos aficionados locales llegaron incluso a aplaudir la acción de Vinicius, que se consagraba como vencedor de la batalla ante El Hilali.

Sin sobresaltos y con un Vinicius desatado cerró el conjunto de Arbeloa los últimos compases de partido. Con la agonía visible en el rostro de los aficionados pericos, cada vez más cerca de ocupar una posición peligrosa. Y con un Real Madrid que la próxima semana se desplazará de nuevo a Barcelona, pero esta vez para medirse al equipo de Hansi Flick. Descartado ya el pasillo, queda por ver si los azulgranas son capaces de imponerse al eterno rival y poner el sello definitivo a una Liga que tiene nombre y apellidos desde hace semanas.