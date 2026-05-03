Víctor González Muñoz, profesor de pádel: "A raíz del covid se incrementó mucho el número de practicantes de este deporte"

¿Es el pádel el deporte de moda en España?

Bueno, yo llevo jugando al pádel desde el 2006 y he vivido muchas etapas en cuanto al crecimiento de este deporte. Ahora mismo diría que, más que una moda, es uno de los deportes estrella de nuestro país, tanto por el número de practicantes como por los seguidores del circuito profesional, y creo que se debe a las condiciones únicas que tiene este deporte en cuanto a jugabilidad, facilidad para aprender y mejorar, capacidad de socializar...

¿Desde cuándo se ha notado que hay más gente practicándolo?

A raíz del covid se incrementó mucho el número de practicantes. Había muchas restricciones y el pádel reunía unas condiciones idóneas: se puede practicar al aire libre, no es un deporte de contacto, se puede jugar en tu propia casa si tienes pista en tu urbanización, lo que evitaba el contacto con personas fuera del círculo de confianza. Muchas personas se animaron a probar y la mayoría se volvieron habituales.

El fundador de Padel Acción golpea una bola. / Alba Vigaray

¿Es necesario dar clases además de jugar partidos?

Depende de mucho de los objetivos de cada individuo. Las personas que simplemente buscan hacer deporte y divertirse pueden perfectamente conseguirlo sin necesidad de dar clase. Eso sí, tarde o temprano notarán un estancamiento en su juego. Las personas que buscan mejorar y cada vez poder jugar partidos de más nivel, tienen que dar clase sí o sí para conseguir dicha mejora.

¿Para qué sirven esas clases normalmente?

Para mejorar todos los aspectos del juego. Se trabaja tanto la parte técnica como la parte física, táctica e incluso psicológica. En Pádel Acción tenemos nuestra propia metodología, creada a partir de nuestra experiencia como jugadores y entrenadores desde hace 20 años, trabajamos todas las facetas del juego.

Jugar al aire libre es más complejo, pero te hace mejor jugador. Tienes que saber adaptarte a las condiciones

Ahora hay muchos clubes cubiertos. ¿Hay mucha diferencia entre jugar al aire libre o cerrado?

Sí. Al aire libre es más difícil jugar, influyen factores externos como el sol, el viento, la humedad... En mi opinión, es más complejo jugar al aire libre, pero a la vez te hace mejor jugador, ya que tienes que saber adaptarte a las condiciones específicas de cada día.

¿Y en paredes de muro o de cristal?

Sí, también existen algunas diferencias, el rebote de la pelota es distinto. En el cristal la pelota en verano, con el calor, rebota más, y en invierno, con frío y humedad tiende a resbalar y rebotar menos. En muro, sin embargo, el rebote es más regular, aunque también hay diferencia en función de la temperatura.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes?

Diría que epicondilitis o codo de tenista y rotura de fibras en el gemelo.

Pádel Acción es la escuela en urbanizaciones privadas más grande de Madrid. / Alba Vigaray

¿Es buena idea compaginarlo con trabajo de gimnasio?

Sí, el pádel es un deporte asimétrico, es decir, trabajas mucho más el lado dominante del cuerpo que el lado no dominante, y eso a la larga, genera descompensaciones, y en última instancia, lesiones. Por eso es muy importante el trabajo de fuerza en el gimnasio para prevenir lesiones, e incluso trabajo de fuerza explosiva, coordinación y velocidad para mejorar el rendimiento.

¿Usted juega frecuentemente?

Depende de la etapa, pero normalmente uno o dos partidos a la semana. A pesar de la cantidad de horas que me tiro en la pista, me encanta. Antes de ser mi trabajo, era mi hobby, mi pasión, y lo sigue siendo a día de hoy.

Sigo muy de cerca el circuito profesional, esos jugadores dan un espectáculo fantástico. Por eso muchas empresas han invertido en los últimos años en el pádel profesional

¿Y lo ve por televisión? Porque hay una gran demanda también en este aspecto.

Sí, sigo muy de cerca el circuito profesional, me parece que esos jugadores dan un espectáculo fantástico, y de ahí que muchas empresas hayan invertido en los últimos años en el pádel profesional.

Víctor González Muñoz juega al pádel desde hace 20 años y ha competido en la federación madrileña y en rondas previas a circuitos profesionales. / Alba Vigaray / EPC

¿Qué le parecen las aplicaciones que te buscan otros jugadores y organizan partidos?

Me parece una iniciativa estupenda que ha ayudado a muchos jugadores a poder encontrar personas de su mismo nivel para poder divertirse jugando partidos igualados y entretenidos.

¿Es importante jugar con gente de tu nivel?

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Sí. Jugar con gente que tenga un poco más de nivel te va a hacer progresar al acostumbrarte a un ritmo de bola más alto, más consistencia. Y jugar con gente que tenga un poco menos de nivel te va a dar más confianza, jugar con más soltura y menos presión. Pero la variación de nivel debe estar en un rango controlado. Si la diferencia es demasiado amplia, el partido se vuelve aburrido para todos los jugadores.