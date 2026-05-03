Viaja a Disney sin salir de Madrid: un restaurante de cuento para disfrutar con niños en el corazón de la capital

En plena capital hay un restaurante que parece directamente sacado de un cuento. Comer en el castillo de La Bella y La Bestia o en el de Cenicienta es posible en Madrid gracias a Storyland, un templo familiar para los amantes del mundo de fantasía y color: disfraces, shows en vivo y platos ambientados en los personajes más icónicos de Disney.

En el corazón de La Latina se esconde una de las propuestas más creativas de un equipo que sabe unir gastronomía, decoración y emoción en cada detalle. Cualquiera que pisa este lugar se adentra en escenarios inspirados en algunas de las historias más entrañables. Cada rincón está cuidado al detalle y todo está ideado para que las familias se sientan parte de un auténtico cuento.

Un restaurante único en su categoría. / Storyland

Una experiencia gastronómica única

Si Storyland Madrid se define como "un reino encantado donde la magia se sirve en cada mesa", los platos tienen que estar a la altura. Y es que la experiencia gastronómica de este restaurante no podía ser de otra forma que con platos caseros que destacan por su presentación creativa: platos en forma de corona, emplatados en la Torre Eiffel o cócteles servidos directamente en tus personajes favoritos.

Cócteles servidos directamente en tus personajes favoritos. / Storyland

Entre las propuestas que más destacan son las croquetas caseras del chef Remy, un guiño al chef ratón de Ratatouille con su risotto, parmesano y pesto genovés o los icónicos espaguetis Dama y Vagabundo, una ración de pasta con albóndigas, plato protagonista de una de las escenas más míticas del cine. Además, tal y como indican "las princesas dejan sus palacios para cenar contigo", ya que serán ellas las que te servirán los platos al ritmo de las melodías de Disney.

El plato más icónico de las películas de Disney. / Storyland

Una propuesta para disfrutar en familia

Visitar este restaurante es mucho más que una simple comida: es vivir una aventura mágica que sorprenderá tanto a los pequeños como a los más grandes. Es un lugar perfecto para despertar la nostalgia de los más adultos al igual que para regalar un bonito recuerdo para hacer realidad los sueños de muchos niños. Así, en el número 12 de la calle Cava Alta, Storyland se posiciona como una parada obligatoria, en viaje a Disney sin salir de la capital.