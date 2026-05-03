OPERACIÓN RETORNO
Tráfico lento de entrada en los principales accesos a Madrid tras el puente del 1 de mayo
Las complicaciones se centran en la A-1 por San Agustín de Guadalix, en la A-5 por Navalcarnero, en la A-6 por Majadahonda y Torrelodones y en la A-42 por Parla
Europa Press
La entrada a la Comunidad de Madrid está registrando complicaciones en la circulación con motivo de la operación retorno del puente del 1 de mayo, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.
En concreto, hay tráfico lento de entrada a Madrid en la A-1 por San Agustín de Guadalix, en la A-5 por Navalcarnero, en la A-6 por Majadahonda y Torrelodones y en la A-42 por Parla.
Por otro lado, un accidente entre varios vehículos en la A-1 a la altura de Somosierra, en dirección a Burgos, ha provocado el corte de esta carretera, por lo que se están produciendo algunas retenciones. Según ha detallado Emergencias 112, no hay heridos de gravedad.
El operativo especial de la DGT arrancó el pasado jueves a las 15 horas y estará activo hasta las 24 horas de este domingo. En total, se han previsto 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la región.
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