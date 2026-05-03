Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: "No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho"

Hay historias que no avanzan por el camino previsto, sino por desvíos, pérdidas, decisiones difíciles, sueños y nuevos comienzos. La de Susana Vázquez es una de ellas. Policía local en Coslada, atleta de ultrafondo y madre a los 50, ha construido una vida marcada por la voluntad de seguir adelante incluso cuando los planes se rompían o cuando la sociedad parecía decir que ya no era el momento.

Elegir sin miedo (Espasa) es el testimonio de una mujer que decidió vivir a su propio ritmo. En su recorrido hay vocación, deporte, maternidad tardía y una idea de fondo: no hay un único camino válido y, a veces, aquello que parecía llegar tarde llega justo a tiempo.

¿Cuál fue la elección que más miedo te dio tomar: ser madre, hacerlo sola, a los 50 o exponerte públicamente contándolo?

Más que miedo, yo hablaría de dudas. Cuando decidí ser madre, también tuve que elegir dejar a mi pareja, una persona a la que quería y con la que llevaba diez años. Le dije: "Te quiero, nuestra relación funciona, pero voy a dejarte porque quiero intentar ser madre". Lo hice sin ninguna garantía, sabiendo que por edad y por los tratamientos de reproducción asistida podía no salir bien. Dejaba una relación cómoda solo por intentarlo.

Yo no era experta en fertilidad ni conocía todo el proceso, y desde fuera también te hablan de embarazo de riesgo y posibles complicaciones. Pero cuando empiezas a informarte bien, muchas dudas desaparecen. Para mí, el miedo no puede ser lo que te paralice.

En el proceso de reproducción asistida encontraste puertas cerradas por la edad hasta dar con una médica que te miró más allá del DNI...

La doctora Juana Crespo, en Valencia. Yo venía de otras clínicas donde decía que quería ser madre con casi 50 años y ya notaba ese "uf, madre mía", sin hacerme pruebas ni valorar mi estado real. Ella fue diferente. Me dijo: "Olvídate de tu edad. Vamos a ver cómo está tu cuerpo". Y eso me hizo reflexionar, porque muchas veces se nos juzga por lo que pone en el DNI, también fuera de la maternidad.

Es verdad que la fertilidad baja con la edad, pero yo tenía óvulos preservados de cuando era más joven. Había que mirar mi salud, mi útero, mis ovarios, mi cuerpo. Me hicieron muchas pruebas y comprobaron que estaba bien. Durante el embarazo me llevaron muy controlada, pero fue un embarazo espectacular: no tuve náuseas, ni vómitos, ni retención de líquidos, y seguí entrenando casi hasta el final. Una semana antes de dar a luz corrí una carrera de 10 kilómetros. Creo que mantenerme activa me ayudó mucho.

Pero ese no era tu plan inicial de vida: pareja, casa, hijos… ¿Elegir ser madre sola fue una renuncia o una forma de no renunciar?

Me costó mucho aceptar que ese concepto idílico de familia quizá no era para mí. Yo no quería ser madre soltera con 50 años. Soñaba con casarme, tener pareja y formar una familia como la había imaginado. Estuve casi diez años en una relación esperando que llegara ese momento. Desde el principio le dije que quería ser madre, pero el tiempo pasaba y él no estaba preparado. Llegó un punto, con 49 años, en el que tuve que decir: "Ya no puedo seguir esperando", porque podía perder también el sueño de ser madre.

Fue una renuncia y, a la vez, una forma de no renunciar. Dejé una relación cómoda y a una persona a la que quería mucho, pero quería intentarlo. Y ni siquiera tenía la certeza de que fuera a salir bien. Quedarme embarazada a la primera fue una sorpresa incluso para mí.

La atleta y policía Susana Vázquez en Madrid. / Alba Vigaray

Dices que "la edad es solo un dato, no un límite". ¿Por qué seguimos poniendo fecha de caducidad a los sueños, y especialmente a la maternidad?

No nos lo ponen fácil. Y no hablo solo de maternidad: también pasa con cambiar de trabajo, de vida o empezar algo nuevo. Con 50 años, muchas veces se te ve como "mayor", aunque tengas más experiencia, soltura y capacidad que alguien más joven. Con la maternidad ocurre igual, aparecen el juicio social, el límite médico y el prejuicio. Creo que muchas veces los límites nos los pone la sociedad, luego nos los creemos y acabamos poniéndonoslos nosotras mismas.

Decidiste ser madre soltera, no "te tocó” serlo. ¿Cuesta tanto entender que una mujer pueda elegir esa opción como plan A?

Hemos avanzado, pero todavía cuesta entender a una mujer que decide ser madre sola desde el principio. Parece que tiene que haber algo detrás: que no la quieren, que le ha ido mal en el amor o que es egoísta. Y a veces es mucho más sencillo. Quiero ser madre y decido embarcarme en esta aventura. En mi caso, el amor no funcionó como esperaba, pero hoy creo que puede ser una elección muy acertada. Yo decido, organizo y elijo.

Ser policía fue siempre tu vocación. ¿Qué te ha enseñado la calle -la noche, los avisos, las emergencias- sobre la vida real que luego has aplicado a tu maternidad?

Me ha dado seguridad, sosiego y serenidad. Como policía te ves en situaciones complicadas y aprendes a leer el ambiente, a controlar la tensión y a evitar que las cosas vayan a más. Eso lo traslado mucho a la maternidad. Con un bebé hay momentos de estrés, pero intento no bloquearme. Si Leo llora, no pienso que estoy haciendo algo mal, porque entiendo que un bebé llora y busco soluciones. Le canto, lo mezo, lo cambio, le doy el pecho o intento ver qué necesita.

Mi trabajo me ha enseñado que el estrés no lleva a nada bueno. En una situación complicada tienes que ser el punto de calma. Y con la maternidad me pasa igual: intento solucionar, no hacer un drama.

El libro 'Elegir sin miedo', de la atleta y policía Susana Vázquez. / Alba Vigaray

Trabajas en situaciones complicadas, pero dices que no le has cogido miedo al trabajo. ¿La maternidad te ha hecho más prudente o más fuerte en una intervención?

Más prudente. Sigo yendo a los avisos con la misma vocación y las mismas ganas, porque si alguien pide auxilio, vas con toda la premura posible. Pero ahora no soy solo yo, somos dos en casa. Antes quizá me metía más a pecho descubierto; ahora llego, analizo más la situación y busco intervenir con el menor riesgo posible. No trabajo con miedo, pero sí con más cuidado. Tengo muchas ganas de volver a casa y abrazar a Leo.

El deporte aparece casi como una tabla de salvación. Has hecho pruebas de 24 horas, carreras en el desierto … ¿Qué encontraste corriendo y no en otro sitio?

Correr ha sido mi forma de desahogarme. Soy abierta y extrovertida, pero no soy de contar mis problemas. Cuando estoy mal, desaparezco. Con el deporte, y sobre todo corriendo, me vacío. Me pongo las zapatillas y saco todo lo malo. He llegado a llorar corriendo. Para mí es una forma de sanación. Corriendo tengo conversaciones conmigo misma, aclaro dudas y ordeno situaciones. A veces encuentro soluciones y, si no las encuentro, al menos le quito gravedad al problema.

Tu historia se hizo viral y recibió tanto apoyo como críticas. ¿Qué prejuicio te dolió más?

Doler, como tal, no me duele, porque duermo tranquila. Pero sí me afecta que muchas críticas hayan venido de mujeres. Me afectó que quisieran hacerme daño con la edad, llamándome egoísta o diciendo que había tenido un hijo por capricho. Traer una vida al mundo no es un capricho. Estoy implicando mi tiempo, mi economía, mi amor y mi vida entera en criar a mi hijo. También me dolió que dijeran que Leo tendrá que cuidarme cuando sea mayor. Yo no he tenido un hijo para que me cuide. Lo he tenido porque quería formar mi familia, y la he formado como he podido.

Si Leo lee tu historia dentro de unos años, ¿qué te gustaría que entendiera?

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Me gustaría que entendiera que no hay que renunciar a los sueños porque la sociedad marque unos tiempos concretos. No quiero decir que todo sea fácil, sino que nadie debe decidir tu vida por ti. Quiero que Leo sea libre en sus elecciones y que sepa que yo lo voy a acompañar y que entienda que hay muchas maneras de ser familia y de recorrer la vida.