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Productos locales, rutas de senderismo y un compromiso con la naturaleza: descubre este lugar de descanso a menos de una hora de Madrid

Este establecimiento de El Escorial ofrece una experiencia gastronómica basada en productos locales y un fuerte compromiso con la divulgación y el respeto por el entorno natural de la Sierra del Guadarrama

El local situado en el municipio de El Escorial cuenta con un horario de sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas

El local situado en el municipio de El Escorial cuenta con un horario de sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas / PABLO QUESADA SANZ S.L. de El Escorial

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Mimetizado en el entorno del bosque de la Herrería, en el límite occidental de la Sierra del Guadarrama, este lugar de descanso y sosiego acoge a los visitantes a la sombra de los castaños y los plataneros. Mientras degustan productos típicos de la zona, quienes paran en esta terraza de El Escorial descubren el compromiso con la naturaleza al que sirve este pequeño quiosco.

Hablamos de 'Fuente del Seminario', una terraza-bar que, en su propósito por fomentar el cuidado de los parajes naturales que le rodean, propone varias rutas informativas por los ecosistemas de la zona, excursiones de senderismo y actividades de orientación.

Entre los productos de su terraza se encuentran varios productos locales como la longaniza del Pirineo

Entre los productos de su terraza se encuentran varios productos locales como la longaniza del Pirineo / Fuente del Seminario

El acto de comer como un encuentro social íntimo

"Hemos invertido en el proyecto todas nuestras capacidades, entusiasmo, amabilidad, conocimiento y compromiso", así describen desde 'Fuente del Seminario' su dedicación a un proyecto que promete satisfacer los cinco sentidos del visitante.

Muestra de los platos servidos en su terraza bar

Muestra de los platos servidos en su terraza bar / Jaime de Martín en 'X' (@MrBornToRun)

Definiendo el acto de comer como "un encuentro social íntimo y festivo", esta terraza-bar propone a sus comensales degustar las mejores carnes y productos locales como la longaniza del Pirineo, especialidad de la casa. Entre las opciones de su carta, también destacan los quesos de Fresnedillas de la Oliva o una selección de ibéricos de la sierra de Salamanca.

El local dice ser muy diferente de las propuestas 'fast food' ofrecidas por otros establecimientos

El local dice ser muy diferente de las propuestas 'fast food' ofrecidas por otros establecimientos / Fuente del Seminario

Presumiendo de tortillas de patata de hasta 7 huevos, o de platos de cuchara guisados "en la olla ferroviaria", 'Fuente del Seminario' afirma ser muy distinto a los locales fast food e insta a sus visitantes a exigir "amabilidad y calidad" frente a la velocidad.

Hasta doce rutas por diferentes ecosistemas

Aprovechando los parajes que lo enmarcan, y continuando con el propósito divulgativo de cuidado de la naturaleza, este quiosco organiza de la mano de otras asociaciones de la zona como 'Graellsia Ecoturismo' y 'El Caminante y su Sombra' varias actividades entre las que destacan sus rutas de senderismo.

Desde 'Fuente del Seminario' junto a otras asociaciones de la zona se ofertan hasta doce rutas por los diferentes ecosistemas de la Sierra

Desde 'Fuente del Seminario' junto a otras asociaciones de la zona se ofertan hasta doce rutas por los diferentes ecosistemas de la Sierra / Fuente del Seminario

Desde 'Los Ermitaños', las cimas más occidentales de la Sierra del Guadarrama, e incluyendo varios picos como el 'Pico de Abantos' o el 'Pico de Fraile', la oferta está compuesta por doce rutas que recorren los diferentes ecosistemas de la zona.

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¿Cómo llegar?

Abriendo los sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas, 'Fuente del Seminario' es accesible en coche a través de la carretera A-6 hasta la salida M-600. Si se desea visitarlo haciendo uso del transporte público, se deberá hacer uso de la línea de cercanías C-8a con destino El Escorial, y tomar el autobús número 1 hasta la estación de autobuses, desde donde aún será necesario caminar 20 minutos.

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