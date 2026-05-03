Un mes sin servicio de Metro entre Nuevos Ministerios y Cuzco: L10 pierde un 18,6% de viajeros y L1 y L9 crecen un 7%

El cierre de la Línea 10 de Metro (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) entre Nuevos Ministerios y Cuzco ha tenido un impacto en su primer mes sin servicio de una pérdida de un 18,67% de viajeros medios habituales en días laborables en la totalidad de la misma, al tiempo que las otras dos líneas del suburbano que dan servicio a esta zona norte de la capital, líneas 1 y 9, han incrementado el promedio de usuarios por encima del 7%.

El cierre de este tramo de la Línea 10, que se extenderá hasta el mes de diciembre, afecta a las estaciones de Nuevos Ministerios (líneas 6 y 8 y Cercanías), Santiago Bernabéu y Cuzco, con un fuerte impacto en la movilidad en el eje del Paseo de la Castellana, con gran concentraciones de oficinas y negocios, así como con importantes nodos de transporte como el intercambiador de Plaza de Castilla e infraestructuras como el propio estadio del Real Madrid, por donde se mueven decenas de miles de madrileños a diario.

Un desafío para garantizar la movilidad en la ciudad ha llevado a establecer un servicio sustitutivo gratuito de autobús de la Empresa Municipal de Transportes, la línea S10, para conectar en superficie el intercambiador de Plaza de Castilla (líneas 1, 9 y 10 de Metro y autobuses urbanos e interurbanos) con la estación de Nuevos Ministerios, con paradas en el entorno inmediato de las estaciones afectadas, que absorbe una media de 34.000 viajeros diarios en laborable.

En los primeros días de funcionamiento, en concentro entre el 28 de marzo y el 6 de abril, incluyendo la Semana Santa, esta línea registró hasta 181.000 viajeros, según el primer balance que facilitó en su momento el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

También se han reforzado otras líneas de autobús de la EMT que cubren el eje de la Castellana como la 27 (Embajadores-Plaza de Castilla) y 147 (Callao-Barrio del Pilar), así como las líneas de Metro que cubren la zona, es decir, la L1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y L9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey).

La L1 concentró casi el 16 % del total de la red

Estas alternativas son las que se han visto más afectadas, principalmente en el caso del suburbano, el que soporta mayor número de viajeros en la capital. En total, durante este mes de corte de servicio, entre el 28 de marzo y el 28 de abril, se han registrado un total de 63.541.806 entradas en el conjunto de la red del suburbano, con la Línea 1 como la más utilizada con 10.059.897, el 15,83% del total, según los datos provisionales facilitados por Metro a Europa Press.

Esta línea, que une Pinar de Chamartín con Valdecarros, es la principal vía de conexión entre el norte y el sureste de la capital, con 33 estaciones que conectan con casi todas las líneas del suburbano, la red de Cercanías, la almendra central de la capital y las principales estaciones ferroviarias de Alta Velocidad como Atocha y Chamartín.

Por su lado, la Línea 9, que recorre la ciudad de norte a sureste y conecta también con Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey, registró 4.568.672 entradas durante ese mes, el 7,19% del total de la red. Mientras, la Línea 10, que además de la capital da servicio a Alcorcón, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, cerró el mes con 6.421.958 entradas, el 10,10%.

Según las cifras provisionales de Metro facilitadas a Europa Press sobre este primer mes sin servicio entre Nuevos Ministerios y Cuzco, en toda la Línea 10 se ha registrado una caída del 18,67% en las entradas en un día laborable medio antes y después del corte, con una pérdida estimada en 60.988 (se ha pasado de un promedio de 326.668 a una media de 265.680).

Por su lado, tanto la Línea 1 como la Línea 9 crecen por encima del 7%, registrando los mayores incrementos de la red en ese periodo de tiempo. En detalle, la L1 repunta un 7,97%, con un incremento estimado en 28.271 entradas (pasa de 354.807 entradas de media antes del corte a 383.078 tras él), mientras que la L9 sube un 7,29%, con un repunte de 13.399 (pasa de 183.672 a 197.070).

También destaca el incremento del 7,04% en la Línea 8 (Nuevos Ministerios-Aeropuerto T-4) y del 3,54% en la Línea 11 (Plaza- Elíptica La Fortuna). En el lado opuesto, junto a la L10, los retrocesos se dan en la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis), con una caída del 2,04%, y en la Línea 4 (Argüelles-Pinar de Chamartín), con una bajada del 0,77%.

Este trasvase de viajeros ha llevado a quejas por parte, principalmente, de usuarios de la Línea 1, con aglomeraciones habituales en hora punta. En una intervención esta misma semana en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, pidió disculpas a los afectados y recalcó que, aunque "las obras hay que sufrirlas", también "mejoran la ciudad" y "la calidad de vida de los madrileños".

En su intervención, el consejero trasladó que finalizarán en diciembre, aunque la intención es "acelerar" los trabajos, y recordó que, "en caso de que exista la necesidad" de reforzar el servicio alternativo de autobús, que se presta a través de la S10 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), y en colaboración con el Ayuntamiento, "se incrementaría el número de autobuses".

"Las obras siempre son difíciles y armonizar la vida cotidiana de los ciudadanos con obras, da igual el tipo de obra que sean, de transporte, cualquier tipo de infraestructura que se ejecute, que se renueve o que se haga nueva, son molestas. Pero si no la hacemos, nos estaremos quedando atrás", remarcó Rodrigo.

Con una inversión de más de 60 millones de euros, se está construyendo una nueva estación "que garantice toda la seguridad y, sobre todo, una estación que sea accesible acorde al gran número de ciudadanos que asisten a ese estadio de fútbol".

"Lo que queremos es que haya una frecuencia ágil, rápida, que el ciudadano vea que esas obras le afectan lo menos posible y, a pesar de eso, siempre pido disculpas. Cuando finalicemos las obras, finalizaremos esas obras en el mes de diciembre, pues los ciudadanos van a tener la oportunidad de ver una nueva estación, que va a ser un 'hub' en todos los sentidos de accesibilidad y, desde luego, mejoraremos en cuanto a las infraestructuras del transporte", subrayó.

Nueva estación

En concreto, la nueva estación, que recibirá el nombre de 'Bernabéu' y se espera que esté finalizada en el primer trimestre de 2027, será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén.

El proyecto, que permitirá multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, contempla además la sustitución de los pasillos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad. Todo ello permitirá responder de manera eficaz al tránsito de pasajeros, especialmente elevado en días de partido y eventos.

Una vez entre en funcionamiento, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación.

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Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernebéu.