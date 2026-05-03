Más Madrid critica la "privatización" del Tierno Galván para que "se forren" algunos a costa de molestias para vecinos

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha criticado la "privatización" del parque Tierno Galván para que "se forren" promotores privados con los "macroeventos que organizan", cuyo lucro pasa por encima del bienestar de la vecindad de la zona, según sostuvo en la última comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

El delegado del ramo, Borja Carabante, ha aclarado que en ningún caso se trata de una privatización sino de una cesión de uso, autorizada por la Junta de Distrito de Arganzuela, cesiones como las solicitadas por Más Madrid en ese parque, y concedidas, para la celebración de distintos actos de la formación política.

Carabante ha destacado que únicamente se autorizan aquellas peticiones que cumplan la normativa y las ordenanzas vigentes, especialmente el protocolo que aprobó en 2024 la Junta Municipal del Distrito en relación a la cesión de uso de una zona del parque.

"¿Usted considera normal que, en vez de reducir la superficie que es cedida, se haya decidido incrementarla el año pasado en otros 3.000 metros cuadrados hasta alcanzar los 75.000? ¿No hay nunca un límite para que una empresa privada haga su agosto y se forre a costa del libre y gratuito disfrute de este espacio público por parte de la ciudadanía?", ha inquirido Nieto sobre lo que ha definido como "un auténtico castigo para los vecinos del distrito de Arganzuela" en cuanto a contaminación acústica y lumínica y su impacto sobre la flora y la fauna.

Reducción del aforo del 20%

Carabante, a preguntas de Más Madrid, ha recordado que el Ayuntamiento cobra a los organizadores de los eventos no sólo las preceptivas tasas sino una serie de avales para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El delegado ha apuntado además la "reducción notable" que se hizo de los aforos, de hasta el 20%, "para garantizar que se pudieran celebrar con las mejores condiciones". De ahí ha pasado a subrayar que las cesiones de las instalaciones y los parques "se ceden a todo el mundo y para muchas labores".

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"Ese mismo recinto también se lo cedimos a Más Madrid para que hicieran una serie de actividades y durante ese tiempo tampoco lo podían utilizar los vecinos porque estaba cedido a ustedes", ha remachado.