Tres cabinas rojas al puro estilo Londres llevan la poesía de Shakespeare, Lorca y Machado a Puente de Vallecas

Tres cabinas de teléfono al puro estilo londinense desembarcarán el 23 de mayo en Puente de Vallecas para convertir la calle en un pequeño espacio literario donde los viandantes podrán escuchar poemas y textos de autores como Federico García Lorca, Antonio Machado, Gloria Fuertes, Lope de Vega, Miguel Hernández, Sor Juana Inés de la Cruz, Emily Dickinson o William Shakespeare, además de fragmentos del Quijote o de la obra de María Moliner.

La iniciativa, enmarcada en la programación de la Feria del Libro de Vallecas y del programa municipal 21 Distritos, permitirá al público emprender un viaje íntimo a través de la literatura desde el interior de estas cabinas rojas, donde las palabras se escuchan en un entorno aislado, casi como si fueran susurradas al oído.

La actividad es de acceso libre y gratuito hasta completar aforo y está recomendada para mayores de 10 años. El actor de la compañía Proyecto Cultura responsable del proyecto, Chema Pizarro, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la experiencia resulta especialmente adecuada para jóvenes de entre 12 y 13 años, al tratarse de una edad en la que "toman verdadera conciencia de lo que están viviendo dentro" y pueden disfrutar plenamente de la propuesta.

En concreto, estas tres cabinas fabricadas en madera y montadas en apenas 70 minutos, se instalarán a las 18 horas en el Bulevar Peña Gorbea, cerrando un itinerario cultural que comenzó el pasado 22 de marzo en el mismo distrito dentro del programa 21 Distritos del Ayuntamiento de Madrid.

El director del programa, Adrián Sepiurca, ha explicado a Europa Press que se trata de una actividad "apta para todos los públicos" cuyo objetivo es acercar la poesía y la literatura a la ciudadanía desde el espacio público, sacándolas de los circuitos habituales.

Una decena de textos y autores a través de un teléfono de dial

Las cabinas disponen de teléfonos de disco a través de los cuales el visitante puede marcar uno de los diez textos disponibles y escuchar una locución de aproximadamente un minuto. Cada número está asociado a un poema o fragmento, identificado en un panel explicativo que incluye también el nombre del intérprete.

Los textos son interpretados por reconocidos actores del panorama nacional, como Pedro Casablanc, Rafael Álvarez 'El Brujo' o Pilar Amorós, entre otros, aportando distintas voces a los autores clásicos y contemporáneos.

Según los responsables del proyecto, la experiencia suele generar sorpresa y emoción entre los participantes, que acceden individualmente al interior de la cabina, donde la sensación de aislamiento potencia la escucha y la conexión con los textos literarios.

Todas las cabinas están acompañadas por un actor, que "más que un actor es un guía del público" que hace cola junto al resto de participantes. "El actor es un señor inglés con bombín elegante que controla, indica y guía a la gente para su correcto uso, pero no realiza trabajos de interpretación ni representa a ningún personaje", cuenta.

Sepiurca subraya que en general "la gente sale emocionada" porque la cabina es sinónimo de entrar "en un mundo diferente al exterior, un espacio aislado en el que las palabras de los poetas y escritores parecen susurradas solo para quien entra".

De su lado, Pizarro pone el foco en el tipo de teléfono que emplean en esta iniciativa, muy lejos de los actuales smartphones táctiles y conectados permanenetemente a internet: "Hay gente que va a tocar con el dedo el cartel, pulsa sobre el número del poema que quiere escuchar como si fuese táctil y se olvidan de que hay girar la rueda en el teléfono".

Una iniciativa que surgió para poner el foco en la violencia vicaria

Según recuerda Pizarro, la iniciativa fue idea de Juanma Holguera, el ideólogo de la compañía. Antes de las cabinas literarias, la compañía tenía en marcha una instalación con sofás y teléfonos que contenían audios de experiencias reales de violencia vicaria. Esta acción junto a los viajes a Londres y sus famosas cabinas inglesas dieron lugar a esta idea que une literatura y poesía en la calle.

El proyecto, que comenzó su gira en abril de 2025, ha recorrido ya diversas comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Extremadura, y ha ampliado recientemente el número de cabinas ante el aumento de demanda. "Hemos tenido que encargar otras tres cabinas porque se nos ha ido de las manos", destaca Pizarro, después de que el fin de semana del 25 y 26 de abril les coincidieran dos acciones, una en la Comunidad de Madrid y otra en Castilla-La Mancha.

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"Es muy bonito expandirlo porque no todo el mundo tiene el hábito de ir al teatro, pero a la calle sale todo el mundo", manifiesta el impulsor del proyecto quien detalla que, pese a que los textos son permanentes, en ocasiones también ofrecen al público variaciones en otros idiomas, como el euskera.