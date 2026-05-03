Madrid invierte 11 millones en material hospitalario para prevenir la trombosis venosa profunda

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 11 millones de euros en la compra de material hospitalario para la prevención de la trombosis venosa profunda, así como en los equipos y accesorios necesarios para su implantación en los centros públicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles de la tramitación del Acuerdo Marco que permitirá adquirir estos dispositivos de forma centralizada, con el objetivo de garantizar el suministro en los hospitales públicos de la región.

La trombosis venosa profunda consiste en la formación de un coágulo, generalmente en las piernas, que puede comprometer la circulación sanguínea. Además, puede poner en riesgo la vida del paciente si el coágulo se desprende y alcanza el corazón, los pulmones o el cerebro.

Pacientes ingresados con mayor riesgo

Los dispositivos están indicados para pacientes hospitalizados con riesgo elevado de desarrollar esta patología. La trombosis venosa profunda puede aparecer en personas con inmovilidad prolongada, pacientes en postoperatorio, ingresados en unidades de cuidados intensivos o personas con factores predisponentes.

Entre estos factores figuran los antecedentes de trombosis venosa profunda, la edad avanzada o la obesidad.

Compra centralizada para garantizar el suministro

La Comunidad de Madrid enmarca esta adquisición en otras compras recientes de material destinado a la prevención y mejora de la salud cardiovascular en la sanidad pública regional.

Según el Gobierno regional, el sistema de compra centralizada mediante acuerdos marco permite asegurar el suministro continuo de productos, reducir el riesgo de escasez o interrupciones y obtener mejores condiciones económicas. También contribuye a reducir tareas burocráticas para los profesionales hospitalarios.

La región ha tramitado recientemente otro acuerdo marco, por más de 100 millones de euros, para la adquisición de desfibriladores automáticos implantables destinados al tratamiento de distintos tipos de arritmias que pueden provocar problemas cardiacos graves.

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También ha utilizado este sistema para dotar a la sanidad pública de asistencia circulatoria mecánica intracorpórea de ventrículo izquierdo para el abordaje de la insuficiencia cardiaca avanzada, con una inversión superior a 10 millones de euros.