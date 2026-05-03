Madrid invierte un millón de euros para potenciar el festival Mad Cool y atraer turismo

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 1.089.000 euros para patrocinar el festival Mad Cool, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el distrito de Villaverde, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La colaboración se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para atraer turismo internacional y consolidar Madrid como destino de referencia en el circuito mundial de grandes eventos culturales.

Con este patrocinio, la Comunidad de Madrid contará con una presencia destacada dentro del recinto, mediante un espacio propio de promoción turística o activación digital en Mad Sound, con vídeos de apoyo al talento emergente grabados en diferentes localizaciones madrileñas.

Más de 240.000 asistentes previstos

La próxima edición de Mad Cool en la región prevé reunir a más de 240.000 personas, de las que un 25% procederá de otros países. El festival contará con destacados grupos y artistas y ha sido reconocido como el evento europeo con mejor cartel por la revista británica New Musical Express.

La iniciativa incluirá también una campaña en redes sociales, antes y después del festival, dirigida a difundir entre el público nacional e internacional los principales atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid.

Un impacto económico de 36 millones en 2025

En 2025, Mad Cool generó en la Comunidad de Madrid un impacto económico superior a 36 millones de euros y contribuyó a la creación de 4.832 empleos. Los 162.000 asistentes registrados ese año, con un 25% de público internacional, realizaron un gasto total de 12,6 millones de euros.

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En el ámbito publicitario, se contabilizaron más de 2.235 publicaciones en prensa, medios digitales, radio y televisión, con un alcance de 707 millones de usuarios y un retorno estimado superior a 11 millones de euros. Además, se acreditaron 380 periodistas de 240 medios nacionales y 75 profesionales de 42 medios extranjeros.