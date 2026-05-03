FORMACIÓN
Madrid y la Agencia Espacial Europea llevan la investigación sobre el cambio climático a las aulas
Alumnos de entre 6 y 19 años identifican problemas climáticos locales y proponen soluciones con imágenes por satélite y recursos de la ESA
La Comunidad de Madrid y la Agencia Espacial Europea (ESA) colaboran para llevar la investigación científica sobre el cambio climático a los centros educativos a través del programa Detectives Climáticos, dirigido a alumnos de entre 6 y 19 años.
La iniciativa permite a los estudiantes participar en actividades relacionadas con el conocimiento de este fenómeno mediante el uso de recursos científicos como imágenes por satélite, mediciones sobre el terreno y otros materiales facilitados por la ESA.
El IES Renacimiento gana la II Cumbre Nacional
El proyecto Nuestro Barrio a examen: nuevos modelos de desarrollo urbanístico, presentado por el instituto público Renacimiento de Madrid, ha sido el ganador de la II Cumbre Nacional de Detectives Climáticos.
En este encuentro han participado equipos de toda España y también acudió el IES Pintor Antonio López, de Tres Cantos. Durante la cumbre, los alumnos defendieron sus trabajos, centrados en identificar un problema local relacionado con el clima y proponer soluciones para monitorizarlo o mitigarlo.
Impulso a las vocaciones STEM
El programa busca despertar vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y facilita que los participantes investiguen problemas reales, apliquen el método científico, desarrollen habilidades tecnológicas y comprendan el impacto social de su conocimiento en la lucha contra el cambio climático.
Además de Detectives Climáticos, el Gobierno regional colabora con la ESA en otros proyectos educativos como CANSAT, en el que los centros crean un satélite en una lata para realizar experimentos científicos; Moon Camp Challenge, orientado al diseño de una colonia en la Luna; y Astro Pi, que utiliza computadoras Raspberry capaces de funcionar en la Estación Espacial Internacional.
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