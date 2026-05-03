Burpees en vez de Brugal-cola: el fenómeno de las fiestas 'healthy' emerge entre los jóvenes madrileños

El viernes pasado, Teatro Kapital acogió un evento que, si bien no completamente nuevo, sí es todavía una rareza en Madrid. Esa tarde, durante unas horas, varias decenas de personas cambiaron los tacones por las zapatillas, las copas por el sudor y la pista de baile por una sesión de deporte con DJ, visuales y ambiente de discoteca. La sala celebró junto a Oysho un evento privado que arrancó con una carrera de unos tres kilómetros y medio desde el Retiro y terminó en el interior de una de las discotecas más emblemáticas de la capital, entre sentadillas, ejercicios, música y una estética más cercana al festival que al gimnasio convencional.

La escena resume una nueva tendencia mundial que está empezando a arraigar tímidamente en España: las fiestas healthy, también bautizadas como fiestas dopamina. Se trata de juergas en las que el alcohol ha dejado de ser el protagonista, quedadas de running con música electrónica, cafés de especialidad convertidos en discotecas diurnas y eventos de bienestar donde el plan ya no consiste en trasnochar, sino en bailar, sudar, socializar y volver a casa sin miedo a la tan temida resaca del día siguiente.

La moda no ha nacido en Madrid, pero, como con cualquier novedad, la ciudad está más que dispuesta a hacerla suya. “Cuando nos propusieron este evento lo abrazamos e intentamos poner todo nuestro cariño”, explica David de las Heras, director de Kapital. Viene de la mano de la creciente obsesión por "el culto al cuerpo, cuidarse y todo el tema de la moda healthy", apunta el director de la sala. Eso sí, matiza, todavía está por ver si, de forma recurrente, "la gente está dispuesta a pagar lo que realmente cuesta entrar a una discoteca para hacer deporte”.

Cedida | Teatro Kapital

Las raíces de todo esto se pueden rastrear en las morning raves surgidas hace más de una década en ciudades como Londres o Nueva York, donde proyectos como Daybreaker empezaron a llenar pistas de baile al amanecer con una premisa entonces casi excéntrica: bailar sobrio, temprano y con zumos, café o batidos en lugar de alcohol. Desde ahí, la fórmula ha ido mutando en distintos formatos, como coffee parties, soft clubbing, quedadas deportivas con DJ o festivales que mezclan yoga, pilates, baños de hielo, comida saludable y música; espoleada por unas nuevas generaciones que cada vez rechazan más el alcohol y los excesos.

En Madrid, el fenómeno ya tiene nombres propios. Revel, nacido alrededor de la comunidad runner, ha convertido la “dopamina real” en reclamo para estos jóvenes que quieren moverse, bailar y conocer gente sin que les pase factura. Este mes, Revel Fest llevó esa idea al Autocine de Madrid con una propuesta de música, deporte, bienestar y gastronomía saludable. También han aparecido experiencias como Caffeine Rave, fiestas diurnas en cafeterías de especialidad, o Groove n’ Coffee, que traslada la estética de club a 'tardeos' y 'mañaneos', con café, DJ y baile como nuevo ritual social.

Para De las Heras, el cambio no afecta solo a lo que se bebe, sino a la función misma de la discoteca. “Cada día la gente huye más del consumo de alcohol y plantea la discoteca como un lugar de encuentro”, sostiene. En su opinión, las redes sociales han sustituido parte del papel que antes tenía la noche como espacio para ligar: “Nosotros a lo mejor íbamos a conocer a alguien a la discoteca; ellos ya han ligado por redes sociales y quedan en la discoteca para pasárselo bien”. Así, la sala deja de ser solo un lugar para beber y bailar y pasa a competir en el tan manido, pero pujante, terreno de la experiencia.

Kapital lleva tiempo intentando moverse en esa dirección. “Desde hace muchos años hemos intentado especializarnos para crear una propuesta de valor que no solamente sea beber alcohol y poner música”, defiende su director. En su caso, esa propuesta pasa por grandes producciones, espectáculos, visuales, videoarte y una puesta en escena que permita justificar la entrada igual que se paga por ir al cine, al teatro o a un concierto. “Las copas o las palomitas son accesorias”, compara De las Heras, que insiste en que el negocio de la discoteca no tiene por qué depender del consumo de alcohol. “A nosotros lo del consumo no es algo que fomentemos; una persona borracha es un problema que hay que gestionar”, afirma.

La pregunta es si esta nueva cultura del ocio saludable es una moda pasajera o una vía de futuro para las salas. De las Heras se muestra prudente al respecto. No descarta repetir eventos similares si aparecen marcas con valores compatibles, como ocurrió con Oysho, aunque subraya que Kapital no va a sustituir de momento su actividad principal como discoteca nocturna. “Estamos abiertos a adaptarnos a nuevas propuestas, pero tenemos que ver cómo va el mercado”, señala.

Todo dependerá de si se consolida la demanda o no. De hacerlo, ahí estarán Kapital y otros espacios preparados para recoger el testigo. “La hostelería no puede exigir nada, lo que tiene que hacer es adaptarse”, asegura el directivo. Lo que sí parece más que claro es que el mundo del ocio está cambiando. “Hacia donde va el futuro es a crear espacios de entretenimiento, con mucha seguridad, una propuesta de valor única y una experiencia difícil de repetir", resume el responsable de la sala madrileña, "y ahí da igual si uno quiere bailar u otro quiere hacer burpees o sentadillas”.