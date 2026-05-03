El chotis toma el centro de Madrid con una clase magistral gratuita en Lavapiés

La plaza Arturo Barea, en el céntrico barrio de Lavapiés, será el epicentro de una master class gratuita que desvelará los entresijos del chotis el próximo 9 de mayo para lucirse en el día grande de Madrid, San Isidro.

Mantones y parpusas tomarán la plaza de la mano de la asociación Siempre Madrid a partir de las 12:00 horas. Para participar únicamente hace falta "vestirte para la ocasión y animarse a marcarse el baile más castizo de Madrid". La actividad estará acompañada de un taller para aprender a elaborar abanicos y claveles.

La historia de esta asociación se remonta a más de 40 años atrás, cuando varias parejas comenzaron a reunirse para bailar chotis. Con el paso del tiempo, la asociación ha evolucionado y desde hace una década se reúnen trimestralmente para disfrutar del chotis.

El chotis como BIC

El chotis ya es Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial. La declaración de las Fiestas de San Isidro de la capital como BIC en diciembre de 2021 incluyó a esta manifestación cultural en forma de baile.

Su origen está en la Centroeuropa del siglo XIX, donde se bailaba entre la gente de alta alcurnia el 'schottisch', 'escocés' en alemán. El chotis, como pasó a pronunciarse, se bailó por primera vez en Madrid la noche del 3 de noviembre de 1850 durante una fiesta organizada por la reina Isabel II en el Palacio Real.

Noticias relacionadas

Esta 'polca alemana', como también se la conocía, traspasó los elegantes salones de los palacios hasta asentarse en las calles y plazas de Madrid y convertirse en uno de los símbolos de la identidad madrileña, en el que la mujer es la que manda, como explican los entendidos, porque es la que marca los pasos.