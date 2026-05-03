Celebra el Día de la Madre en uno de los mejores balnearios de España a media hora de Madrid: un circuito especial de spa para dos personas

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y no hay mejor forma para celebrarlo que con una experiencia en familia. Entre los cientos de posibles planes hay uno que resulta muy atractivo siempre: un balneario. Y si hay uno al sur de la Comunidad de Madrid que está a media hora de la capital, perfecto para relajarse y desconectar, no puedes elegir otra forma para celebrar la jornada.

El mejor balneario para celebrar

El spa más grande de toda la capital son las Thermas de Griñón, donde podrás disfrutar de numerosos circuitos y sesiones de lujo por un precio asequible. Es un lugar perfecto para celebrar este durante unas horas en un oasis de más de 3.200 metros cuadrados. Solo hace falta entrar para quedar impresionado por las dimensiones de sus piscinas y jacuzzis, además de su cuidada decoración.

Así son las Thermas de Griñón, una de las mejores del país. / Thermas de Griñón

Ahora, para celebrar el Día de la Madre, desde el balneario han hecho un recorrido especial: circuito termal de tres horas para dos personas con una validez de seis meses desde la fecha de la compra por unos 69,90 euros. Por este módico precio disfrutarás de los mejores tratamientos de las termas acompañado de tu madre. Ya sea para ir este fin de semana o durante las próximas semanas, las Thermas de Griñón son un lugar clave para desconectar.

Cómo hacer la reserva

Si te has decantado por regalar el circuito especial, tendrás que hacerlo desde la página web. Una vez lo hayas comprado, tendrás que realizar la reserva para el día u hora que quieras en el número de teléfono 918 103 526 o al correo info@thermasdegrinon.com. El propio balneario también ofrece otros packs como el circuito termal de dos horas para dos personas y una sesión doble de haloterapia en salas de sal por 89 euros o el mismo circuito con peeling corporal ultra hidratante, masaje craneal, envoltura con aceite de oliva y aceites esenciales para dos personas por 175 euros.

Así son las termas de sal de las Thermas de Griñon. / Thermas de Griñón

Para cualquiera de estas opciones, será necesario que lleves bañador o bikini, gorro de piscina y una toalla. Además, se recomienda traer chanclas para no pisar el suelo mojado y realizar el recorrido por los jacuzzis y piscinas sin poner en peligro la salud de nuestra piel. Así podrás disfrutar de un plan inolvidable para poner en valor el cariño y cuidado de toda una vida.