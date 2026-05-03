El Camino Real de Guadalupe invita a recorrer 257 kilómetros desde Madrid con parada en Alcorcón, Móstoles y El Álamo

El Camino Real de Guadalupe se presenta como una de las grandes rutas históricas de peregrinación con salida desde Madrid. Con un recorrido de 257 kilómetros, el itinerario atraviesa el sur de la Comunidad de Madrid por municipios como Alcorcón, Móstoles y El Álamo, antes de entrar en la provincia de Toledo y avanzar hacia el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres.

El trazado, recuperado en el año 2024, cuenta además con una segunda variante desde Titulcia. Sus raíces se remontan a antiguas vías de comunicación utilizadas por romanos y árabes, que posteriormente se consolidaron como caminos reales bajo protección de la Corona.

De Madrid a Cáceres en 12 etapas

La ruta desde Madrid conecta en La Mata con el camino procedente de Toledo. Desde allí continúa por enclaves como Talavera de la Reina, Oropesa o Puente del Arzobispo hasta llegar a Guadalupe.

En la actualidad, el Camino se estructura en 12 etapas, con algunas variantes y un tramo opcional por La Calera. Como ocurre en otras rutas de peregrinación, los caminantes pueden sellar su pasaporte del peregrino durante el recorrido.

Al finalizar el trayecto, la comunidad franciscana entrega la ‘Guadalupense’, el documento que acredita la peregrinación hasta el monasterio.

Esplendor entre los siglos XV y XVI

Según recoge el sitio web oficial del camino, la ruta alcanzó su mayor esplendor entre los siglos XV y XVI, después de la construcción del monasterio en el siglo XIV, impulsada por monarcas como Alfonso XI de Castilla.

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Más tarde, los Reyes Católicos consolidaron su uso como vía de peregrinación. Entre las figuras históricas vinculadas a este camino destacan Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes y Santa Teresa de Jesús.