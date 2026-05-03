El Atlético se viste de David en el Emirates: la frescura como honda para derribar al Arsenal

El Atlético de Madrid afronta su cita más importante de la temporada. Un partido cuya magnitud e importancia no se destilaba desde hacía casi una década en el club rojiblanco. El empate 1-1 en el Metropolitano deja la eliminatoria completamente abierta, y el Atlético, buscará el asalto al Emirates Stadium con la confianza intacta. Los de Simeone, tras apostarlo todo a las copas, confían en destrozar las estadísticas y derrocar a un Arsenal que parte como favorito, para disputar su cuarta final en la Champions.

Descanso como ventaja:

No será sencilla la gesta que tienen por delante los pupilos de Simeone. Se miden al Arsenal, líder de la Premier League, que aspira a conseguir un histórico doblete coronándose campeón de su torneo doméstico y erigiéndose a la vez como el nuevo rey de Europa. Pero ahí precisamente radica la mayor debilidad del conjunto "gunner", que obligado a ganar todos sus partidos, alineó un once plagado de titulares frente al Fulham el pasado sábado.

El canterano del Atlético de Madrid Miguel Cubo, celebra su gol contra el Valencia / Biel Alino / EFE

Por su parte, Simeone pudo dar descanso a varios de sus futbolistas clave en el partido ante el Valencia, alineando hasta a cuatro canteranos de inicio para aprovechar la rotación como factor diferencial en este decisivo encuentro. Respecto al once de la ida de las semifinales, únicamente Griezmann y Koke tuvieron minutos, permitiendo que los primeros espadas lleguen al Emirates con mayor frescura en las piernas.

Un once maltrecho

No andan sobrados de esfuerzos los guerreros del Cholo. Casi se empieza antes haciendo recuento de los que llegan completamente sanos. Con Oblak y Hancko recién salidos de lesión, Llorente, Cardoso y Lookman tocados, Barrios lesionado, y los atacantes argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone entre algodones, el Atlético cruza los dedos porque todos ellos lleguen en óptimas condiciones a Londres.

El Arsenal, favorito indiscutido

Los números no dejan lugar a dudas: el Arsenal es el favorito para llevarse la eliminatoria. Con 22 victorias en 28 partidos jugados en casa durante esta temporada de Premier League, los gunners han mostrado una solidez defensiva que ha sido clave en su éxito. Solo han encajado 10 goles en el Emirates y Arteta ha logrado construir un equipo temido en toda Europa por su cerrojo defensivo.

No en vano, es el único equipo que jamás ha sido derrotado en la presente edición de la Champions además del menos goleado, con tan solo 8 goles en contra en 13 partidos. Todo lo contrario a los rojiblancos, que han dejado atrás los tiempos donde hacerles un gol era prácticamente misión imposible, para abrazar una faceta mucho más ofensiva.

Imagen del choque entre el Arsenal y el Sporting CP. / EFE

También en valor de plantilla arrasa el conjunto de Arteta, duplicando con 1.23 mil millones el valor en el que está tasada la de Simeone, 587 millones, según los datos de Transfermarkt. Así lo reconocía el argentino tras el partido de ida, asombrado por la profundidad de banquillo de los ingleses: “Entraban los suplentes y eran mejores que los titulares”.

Un árbitro favorable a los ingleses

El árbitro de la contienda será el alemán Daniel Siebert, quien hasta la fecha no ha dirigido un partido en el que los gunners hayan caido derrotados en competiciones europeas. Todo lo contrario para los colchoneros, que no conocen la victoria en la máxima competición continental en los tres partidos previos que les ha dirigido Siebert. A pesar de ello, Simeone y los suyos confían en que el partido no se verá influenciado por ninguna decisión controvertida.

Las claves del partido

Para el Atlético, la clave estará en replicar la intensidad de la segunda mitad en el Metropolitano, donde los rojiblancos dominaron el juego, se impusieron a los ingleses y estuvieron cerca de romper el empate. En un escenario como el Emirates, donde la presión sobre el rival será aún mayor, el Atlético deberá ser astuto, efectivo en las transiciones y aprovechar cualquier error que el Arsenal pueda cometer.

Se enfrenta a un desafío mayúsculo el conjunto de Simeone, un duelo en Londres como pocos han vivido los rojiblancos, con todo en contra para tumbar a todo un Goliat invicto. Pero ya saben ustedes lo que dicen: Dios otorga sus peores batallas a sus mejores guerreros, y quien mejor que un tipo que recientemente ha completado mil contiendas en los banquillos para dirigir a su Atlético de Madrid y obrar un milagro más.