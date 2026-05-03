Ana Bastos, arquitecta, sobre los tres rincones de Madrid que no te puedes perder: "Un pequeño tesoro escondido"

Madrid no se explica en una sola imagen: su identidad urbana se construye a partir de contrastes. Sin duda, es una ciudad donde la monumentalidad convive con lo contemporáneo y en ocasiones es en lo cotidiano donde se esconden algunas de las piezas de gran valor. Para la arquitecta Ana Bastos, esa mezcla es lo que define la ciudad.

Su relación con la arquitectura asegura ser puramente vocacional. "Desde que tengo uso de razón quería ser arquitecta o actriz", recuerda. Sin referentes familiares en el sector, desarrolló desde pequeña una curiosidad constante por los espacios. Hoy, ya como profesional, esa mirada se traslada a su forma de entender Madrid.

Ana Bastos se pintaba desde pequeña en el colegio como arquitecta. / José Luis Roca / EPE

Ana Bastos define a la capital como una ciudad capaz de integrar su pasado con intervenciones actuales sin perder coherencia. "Madrid ha conseguido unir lo más monumental con lo más moderno sin romper su identidad", explica. Es una ciudad cambiante, pero capaz de mantener tanto la estética como la historia que la define. Y de entre todas las edificaciones que hay en la capital, Bastos sabe cuáles recogen la esencia de lo que significa Madrid.

El Madrid monumental

Si visitas Madrid esta es una parada obligatoria. Y es que el Palacio Real de Madrid y el Teatro Real, en la zona de Oriente, se unen en un recorrido que la arquitecta afirma que "es algo que tienes que pasear sí o sí".

Para Ana Bastos, este eje representa la dimensión histórica de la ciudad: la monumentalidad, la herencia cultural y el peso institucional que han marcado el desarrollo de Madrid. Un espacio que invita a detenerse en los detalles y entender el origen de la capital.

El Palacio Real es, sin duda, parada obligatoria. / Patrimonio Nacional

La entrada a la ciudad

Si algo define la grandiosidad de Madrid es su puerta de entrada a la ciudad. Bastos señala el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como uno de sus edificios favoritos. Un lugar que aparentemente es de paso, resulta cumplir con un fuerte papel simbólico que mezcla a la perfección la ingeniería y la arquitectura. "Llegas y ya te está hablando de la ciudad", explica.

"Qué bonito, qué grande, qué inmenso y qué diseño", expresa Ana Bastos. Y es que la escala, la cantidad de luz natural en gran parte del edificio y el diseño del aeropuerto organizado por colores para orientar a los viajeros, convierten la llegada a Madrid en una experiencia en sí misma. Para ella, este edificio actúa como carta de presentación que introduce al visitante a lo que después podrá disfrutar: una capital moderna y abierta.

El diseño del aeropuerto T4 está cuidado al detalle. / Estudio Lamela

Y un icono incomprendido

Si hay una construcción que define Madrid, pero que muchas veces no se sabe comprender son las Torres Blancas. La obra de Francisco Javier Sáenz de Oiza, situada entre lo antiguo y lo moderno, para Ana Bastos es un ejemplo clave.

Las Torres Blancas, un tosoro incomprendido. / Luis Garcia

"A mucha gente no le gusta porque no le entra por los ojos", reconoce. Sin embargo, tanto en su fachada como en zonas interiores, ya sea en los baños, las áreas sociales o en las tuberías, entienden de esa complejidad y carácter innovador que está cuidado al detalle. La arquitecta cuenta que se trata de "un pequeño tesoro escondido" que descubre otra forma de apreciar el entorno de la ciudad.

Son precisamente esas joyas las que muchas veces pasan desapercibidas en una ciudad tan grande como la capital. Así, Ana Bastos invita a mirar Madrid con otros ojos.