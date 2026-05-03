Alerta de polen en Madrid: así funciona el sistema Palinocam que ofrece predicciones y avisos gratuitos

La Comunidad de Madrid mantiene activo hasta el 30 de junio su sistema de información y alerta sobre los niveles de polen en la atmósfera, coincidiendo con los meses de mayor incidencia de las alergias respiratorias.

El objetivo de la Red Palinológica regional, Palinocam, es ofrecer a la población y a los profesionales sanitarios datos útiles y actualizados para prevenir y minimizar los efectos de estas alergias durante la primavera, según ha informado el Gobierno regional.

La Consejería de Sanidad mantiene reforzado hasta junio este sistema de vigilancia, operativo desde enero. Además de los registros diarios de distintos tipos de polen, ofrece predicciones a 48 horas sobre los que más problemas de salud provocan en esta época: gramíneas, plantago y olivo.

Avisos por web, correo, SMS y Tarjeta Sanitaria Virtual

La información está disponible de forma gratuita a través de la web Polen de la Comunidad de Madrid, mediante boletines diarios por correo electrónico y por mensajes SMS con alertas de niveles altos. Para recibir estos avisos es necesario darse de alta, sin coste, enviando ALTAPOLEN al número 217035.

También se pueden consultar los recuentos y predicciones desde la aplicación de la Tarjeta Sanitaria Virtual, de forma personalizada y por zonas geográficas.

Palinocam funciona desde 1993 y cuenta con diez captadores volumétricos situados en Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Las Rozas de Madrid y tres puntos de Madrid capital: barrio de Salamanca, Arganzuela y Ciudad Universitaria.

Los datos se obtienen mediante un muestreo continuo del aire durante los 365 días del año. Las muestras diarias se analizan en laboratorio con microscopio óptico. La Red está coordinada por la Dirección General de Salud Pública y cuenta con la dirección científico-técnica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

De forma complementaria, la Comunidad de Madrid publica recuentos semanales de esporas del hongo Alternaria spp en captadores de la Red Palinocam. Estos datos están disponibles en la web Esporas de hongos de la Comunidad de Madrid.

La presencia de estas esporas se considera un factor de riesgo ambiental, ya que puede producir alergia y agravar patologías respiratorias en personas sensibles.

Recomendaciones para personas alérgicas

Los niveles de polen dependen del periodo de polinización de las plantas y de las condiciones meteorológicas. Las lluvias continuadas reducen su concentración en el aire, mientras que el viento y las tormentas primaverales con alto contenido eléctrico pueden incrementarla de forma puntual.

La Comunidad de Madrid recomienda a las personas alérgicas conocer qué tipo de polen les provoca reacción, seguir el tratamiento prescrito por su médico y adoptar medidas preventivas, como usar gafas de sol y mascarilla en el exterior.

También aconseja extremar la higiene nasal y ocular, viajar en coche con las ventanillas cerradas, utilizar filtros antipolen, evitar el contacto con el césped y mantener una limpieza adecuada del domicilio.

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Sanidad recuerda además que algunos antihistamínicos pueden producir somnolencia y afectar a la atención, por lo que se debe extremar la precaución al conducir o realizar actividades que requieran concentración.