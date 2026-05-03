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TRÁFICO

Un accidente con varios vehículos y un autobús implicado corta la A-1 en Somosierra

La calzada ha sido parcialmente reabierta tras el siniestro, registrado en dirección Burgos, y que según las primeras informaciones no ha causado heridos de gravedad

Los servicios de emergencias, en el lugar del accidente en la A-1 en Somosierra.

Los servicios de emergencias, en el lugar del accidente en la A-1 en Somosierra. / DGT

Gloria Barrios

Madrid

Un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-1, a la altura de Somosierra, ha provocado el corte de la vía en sentido salida de Madrid, dirección Burgos. El siniestro se ha registrado entre los kilómetros 93 y 94, según la información facilitada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Dirección General de Tráfico.

El accidente ha consistido en un alcance entre varios vehículos, con un autobús implicado. Emergencias 112 ha informado de que no hay heridos de gravedad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y agentes de la Guardia Civil, que trabajan en la zona para atender el incidente y regular la circulación.

La DGT informó inicialmente del corte de la A-1 en el entorno de Somosierra, en dirección Burgos. Posteriormente, comunicó que la calzada había sido parcialmente reabierta.

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Tráfico recomienda consultar los canales oficiales de información de la DGT y los boletines de radio para conocer la evolución de la circulación en la zona.

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