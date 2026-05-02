Sorprende por el Día de la Madre: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por estos postres de edición limitada

Se acerca uno de los días más especiales del año. El primer domingo del mes de mayo se celebra el Día de la Madre: una ocasión especial en la que los hijos agradecen a las madres sus cuidados y atenciones que ponen en valor su entrega diaria. Es el momento de tener un gesto de cariño y para ello hay una pastelería de Madrid que lo pone fácil para sorprender.

Sorprende con un desayuno, una caja combinada o una tarta artesanal, entre otras muchas cosas, de una de las mejores pastelerías de la capital: Balbisiana ha preparado diferentes opciones para regalar "bocaditos" de felicidad. Así podrás hacer un regalo ideal para una personal muy especial en el que además podrás incluir una tarjeta escrita a mano.

El mejor detalle por el Día de la Madre

No hay nada como sorprender con un detalle gastronómico, ya sea dulce o salado, en Balbisiana han preparado opciones de todo tipo. Para quienes deseen que su madre comience el día de la mejor forma y no sepan por qué tipo de comida decantarse, regala un desayuno que no tiene fallo: cuatro medias noches de jamón y queso, zumo de naranja natural, mini napolitana de chocolate, de crema, mini croissant y caracola con pasas, además de una caja de mini palmeritas de hojaldre y azúcar por 29,95 euros.

El mejor desayuno que incluye dulce y salado. / Balbisiana

Si prefieres regalar bocados dulces, hay una caja de las icónicas trufas de chocolate de edición limitada para el Día de la Madre en una elegante presentación: de chocolate blanco suave y cremoso, crujiente de galleta y caramelo, praliné delicadamente tostado, chocolate dubai y trufa Oreo, una fusión perfecta entre lo clásico y lo moderno por 29,99 euros. También disponible en pack con una vela con aroma a higo y críticos y un ramo de flores frescas por 59,95 euros.

Caja regalo de trufitas, vela y flores naturales. / Balbisiana

Como no podría ser de otra forma, también están disponibles tartas especiales por el Día de Madre de edición limitada. Elige entre una tarta premium de fresa y nata elaborada por esponjosos bizcochos de vainilla, rellenos de nata suave y cremosa, con mermelada y trozos de fresa por 39,90 euros o el 'Bundt Cake' decorado a mano con rosas naturales, fresas frescas, grosellas y arándanos por 34,95 euros.

Una tarta especial para regalar el Día de la Madre. / Balbisiana

Pide online o compra en tienda

Los detalles por el día de la madre están disponibles online, pero lo podrás recoger en tienda de forma gratuita o en envíos superiores a los 70 euros. Balbisiana cuenta con locales en diferentes puntos de Madrid: en el número 55 de la calle Velázquez, el número 1 de la calle Génova, el número 14 de Concha Espina, ECI Castellana, T4, en el número 12 de la avenida Europa en Pozuelo, en el Zara del número 23 de Serrano o en el número 5 de la calle Blanca de Castilla, en Moncloa - Aravaca. Esta es una opción perfecta para sorprender en un día tan especial, porque mamá, solo hay una.