Dentro de la recreación del levantamiento del 2 de mayo en Madrid: "Lo hacemos de forma visual y divertida, no es una clase de historia"

Lo que comenzó como una idea de 10 amigos en el Madrid de hace 25 años es hoy el punto clave de las Fiestas del 2 de Mayo de la Comunidad. La Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 recreará este sábado en la Puerta del Sol el levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas en el marco de las actividades conmemorativas del día de la región. “Contaremos lo que sucedió aquel día cerca del Palacio Real. Carlos IV, María Luisa de Parma y Fernando VII estaban en Baiona como huéspedes de Napoleón, aunque eran realmente prisioneros. Su hija, María de Etruria, había partido esa misma mañana hacia Francia mientras el infante Francisco de Paula permanecía en la puerta del palacio esperando su carruaje. La gente se dio cuenta y empezó a revolverse viendo cómo se llevaban a la familia real. Representaremos la llegada del ejército francés para dispersar a la multitud, momento en el que se producen los primeros momentos dramáticos. Los madrileños comenzaron a correr por toda la ciudad alertando de la situación y desatando las primeras trifulcas en Sol o Lavapiés”, relata Alfonso Sabán, vocal de la junta directiva de la agrupación.

La escenificación, que durará alrededor de 30 minutos, contará con cientos de participantes, carruajes y cañones, y transformará el espacio en un mercado de época. “En 2024 vinieron 1000 recreadores de 10 países distintos, todos emocionados por hacerlo en el Palacio Real”, añade Sabán, nacido en el barrio de Tetuán y abogado de profesión. Desde 2008 participa en este tipo de recreaciones, aunque no fue hasta 2014 cuando comenzó a colaborar en su organización. Este fragmento de la historia de nuestro país ocupa un lugar especial en el corazón de todos estos madrileños y forasteros que tomarán las calles este sábado: “Es un tema de personalidad. Lo más interesante de un lugar es la historia que tiene detrás. Lo bueno y lo malo. Fue la primera vez que una capital europea invadida por Napoleón se alzaba en armas. Habían pasado con comodidad por Berlín o Viena, pero aquí la gente era más tozuda y orgullosa. Cuando empezaron a sufrir el maltrato de las tropas francesas, los vecinos se revolucionaron de forma espontánea”.

Lo que comenzó como una idea de 10 amigos en el Madrid de hace 25 años es hoy el punto clave de las fiestas. / CEDIDA

La escenificación, que durará alrededor de 30 minutos, contará con cientos de participantes, carruajes y cañones. / CEDIDA

Todos ellos, movidos por el orgullo, ponen en valor la valentía de sus antepasados. “Fue la chispa para que toda España les siguiera y el poder político declarase la guerra a Francia sin tener un rey en plenas capacidades. El pueblo tomó el liderazgo”, dice. La asociación, que comenzó como un juego para algunos aficionados a la historia y cultura militar, suma hoy más de 100 socios, entre los cuales hay españoles, extranjeros, bebés y ancianos: “Hay infinidad de papeles distintos, gente muy formada y otros sin estudios, pero todo el mundo aprende, divulga y aporta”. Las primeras escenificaciones, celebradas en 2008, 2009 y 2010 con motivo del bicentenario, tuvieron lugar en la propia plaza del Dos de Mayo, en Malasaña, donde se situó en su momento el Cuartel de Monteleón. Con los años, el enclave ha sufrido reformas y se ha quedado pequeño. “La Comunidad ha preferido otros espacios, como la Puerta del Sol, el Puente del Rey o el Palacio Real. Cada vez tiene más infraestructura, cobertura mediática, pantallas y gradas. Se ha profesionalizado gracias al interés del público. Ahora es el plato grande de las fiestas”, suma.

Identidad madrileña

Entre los socios hay doctores en historia, escritores o asesores de cine. Todo lo que hacen o dicen está estudiado. Sin embargo, la agrupación mezcla hechos reales con algo de épica: “Cuenta con ese punto de espontaneidad de los participantes, ya que no deja de ser una teatralización a cargo de gente corriente. Se trata de transmitir las cosas de una forma visual y divertida, no es una clase de historia”. Alfonso asegura haber escuchado todo tipo de historias y creencias alrededor de lo que verdaderamente ocurrió en la ciudad aquel 2 de mayo. “Desde que fue producto del patriotismo, obra de la clase propietaria, nacionalismo, ultraconservadurismo, una batalla entre Jovellanos y liberales o incluso un teatro pagado por Fernando VII. Hay muchas teorías y todas son un poco verdad. Se basan en algún hecho real”, reconoce. Entre ellas hay una teoría que él considera injusta para con el ejército del siglo XIX. La creencia popular, dice, es que la armada dejó tirado al pueblo. Sin embargo, señala que eso no es del todo cierto.

Alfonso Sabán en una de las recraciones. / CEDIDA

La escenificación contará con cientos de participantes, carruajes y cañones. / CEDIDA

“Es injusto. Hubo muchos conatos de levantamiento entre las tropas madrileñas, que estaban en evidente inferioridad de números. Desde Guardia de corps a Guardias Valonas. En el cuartel del Conde Duque se subieron a los caballos dispuestos a luchar, pero la jerarquía y el orden son inquebrantables en el ejército. Se vieron atados por las órdenes de sus superiores, cuya idea era evitar un mayor derramamiento de sangre ante una situación imposible. Con el paso del tiempo, algunos soldados contravinieron órdenes y salieron de Madrid rumbo a otros lugares donde se estaban organizando tropas. En definitiva, su papel fue leal y valiente. Eran 4.000 españoles contra más de 100.000 franceses. Hubiera sido un suicido como lo fue para los civiles”, relata. Como madrileño, lamenta haberse acostumbrado a que nadie haya nacido aquí: “Otras comunidades autónomas tienen una identidad más marcada, por acento, gastronomía o música. Es bonito mostrar la historia tan reseñable que tenemos detrás”.

200 participantes

Los preparativos comienzan en septiembre, ocho meses antes de la celebración. La asociación encargada lanza una invitación al resto de agrupaciones locales que participan: “Nos envían sus listas de voluntarios. Viene gente de toda España y de otros países también. Este año seremos unos 200. Cada grupo recrea un colectivo diferente: civiles, artilleros, militares españoles, franceses…”. Hacerlo en la calle y no en un teatro permite tanto al público como al actor viajar en el tiempo. No sólo por la ubicación, sino también por los trajes y armas de cada personaje. Cada recreador viste su propio uniforme, hecho a medida en la mayoría de casos en base a la documentación de la época: “Las armas también. Son reales, se las compramos a proveedores de todo el mundo. Cada una está asociada al artillero que la vaya a accionar. La Guardia Civil se asegura de que todas las licencias estén en orden y se respeten las medidas de seguridad. Suelen ser modernas, réplicas de las que hay en los museos”.

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Los preparativos de la recreación comienzan en septiembre, ocho meses antes del 2 de mayo. / CEDIDA

La representación va acompañada de una narración en tiempo real. / CEDIDA

La representación va acompañada de una narración en tiempo real sin la cual, según garantiza, la experiencia no sería la misma. Si bien la participación de hombres y mujeres está equilibrada, son muchas las que encarnan papeles masculinos. “Pueden actuar de mujeres civiles o de soldados hombres, siempre cubriendo atributos que puedan llamar la atención. Es decir, no van maquilladas ni con la melena suelta. Hay que intentar que, cuando la gente vea un soldado, vea un soldado. De hecho, hasta el siglo XX los ejércitos eran íntegramente masculinos, con algunas excepciones. Inventar un ejército sería absurdo, ya que, además, las mujeres tuvieron notables puntos de protagonismo durante la Guerra de la Independencia. Algunos ejemplos son Agustina de Aragón, Manuela Malasaña o Clara del Rey. Llevaron la voz cantante en muchas de las plazuelas donde hubo levantamientos”, concluye.