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GASTRONOMÍA

Reconocido con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y el más antiguo del mundo: así es el restaurante más castizo donde comer en Madrid estas fiestas

Con cuatro plantas en el Madrid de los Austrias, este mesón mantiene su ambiente de posada y se reafirma como un referente de la cocina tradicional madrileña

Fundado en 1725, se dice que el propio Goya trabajó como friegaplatos en el local durante su adolescencia

Fundado en 1725, se dice que el propio Goya trabajó como friegaplatos en el local durante su adolescencia / Casa Botín

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Fundado en 1725, Madrid cuenta con el que, de acuerdo al Libro Guinness de los Récords, es el restaurante más antiguo del mundo. Reconocido por la revista Forbes como el tercer mejor restaurante clásico del mundo, este mesón se coronó como uno de los referentes de la mejor cocina tradicional en Madrid gracias a su receta de cochinillos y corderos asados al estilo castellano.

Con cuatro plantas y situado en pleno Madrid de los Austrias, 'Casa Botín' continúa recibiendo premios y reconocimientos sin perder su ambiente de posada. Así, regentada actualmente por la familia González, el espíritu Botín de amplias raíces madrileñas mantiene a este local como una de las opciones más castizas para disfrutar durante estas fiestas.

La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo

La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, que es otorgada a personas, instituciones o entidades, es una de las máximas distinciones honoríficas concedidas por la Comunidad de Madrid. Como su propio nombre indica, este galardón es entregado durante las fiestas del Dos de Mayo, que recuerdan el levantamiento del pueblo madrileño contra la invasión francesa en 1808. Y es que aunque hoy las fiestas consistan en actividades y conciertos, el valor de este galardón sigue siendo de gran importancia.

Isabel Díaz Ayuso hizo entrega de este recocimiento a 'Casa Botín' coincidiendo con su 300º aniversario

Isabel Díaz Ayuso hizo entrega de este recocimiento a 'Casa Botín' coincidiendo con su 300º aniversario / @rest_cent_madrid

Así, coincidiendo con su 300º aniversario, el pasado año 2025 'Casa Botín' fue condecorada por la Comunidad de Madrid con esta distinción en reconocimiento a su trayectoria como el restaurante más antiguo del mundo, por su cocina tradicional y por su papel en la identidad madrileña.

La receta del cochinillo perfecto

Sal, pimienta, agua, manteca de cerdo, vino blanco, laurel, cebolla y ajo, son algunos de los ingredientes clave revelados por este restaurante, que guarda un as bajo la manga: su horno, en funcionamiento desde la fundación de 'Casa Botín'. Para su receta estrella, este restaurante recibe los cochinillos, directamente desde Segovia, y los corderos, desde Sepúlveda, Aranda y Riaza.

Las carnes son cocinadas con lentitud en el mismo horno de leña que funciona desde su fundación

Las carnes son cocinadas con lentitud en el mismo horno de leña que funciona desde su fundación / Casa Botín

Cocinados lentamente, las carnes "se van dorando a los calores y a la respiración pausada y solemne del viejo horno, alimentado con leña de encina", describen desde el mesón, que oferta este plato tradicional por precio que oscila entre los 30 y los 32 euros por persona.

Pese a "aspirar a servir en cada mesa el mejor cochinillo o cordero", desde 'Casa Botín' recuerdan que "no por eso desdeñan y descuidan otros platos", y es que en este local también es posible degustar una buena merluza, un lenguado fresco, almejas, sopa castella e incluso gazpacho fresco.

Aunque su plato estrella son los cochinillos y corderos al estilo castellano, su carta incluye una amplia variedad de recetas tradicionales

Aunque su plato estrella son los cochinillos y corderos al estilo castellano, su carta incluye una amplia variedad de recetas tradicionales / Casa Botín

Reservas y precios

Con 4,3 estrellas en 'Google' y más de 16.023 reseñas, 'Casa Botín' tiene un precio estimado por persona de entre 35 y 60 euros, contando además con un menú degustación cuyo precio ronda entre los 60 y 70 euros por persona incluyendo entrante, un segundo a elegir entre cochinillo o cordero, postre y bebida.

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El menú degustación que incluye entrante, segundo, postre y bebida, oscila entre los 60 y 70 euros por persona

El menú degustación que incluye entrante, segundo, postre y bebida, oscila entre los 60 y 70 euros por persona / Casa Botín

Con un horario de lunes a domingo de 13:00 a 23:30 horas, 'Casa Botín' permite reservar mesa a través de su página web, para hasta un máximo de 40 comensales. Eso sí, si estás considerando disfrutar de su comida castiza durante las fiestas este fin de semana, te recomendamos que no te lo pienses mucho, ya que las opciones disponibles en cuanto a horario y comensales son cada vez más limitadas.

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