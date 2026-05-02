Tacos, nachos y Speedy Gonzales: la nueva apuesta sin gluten de Parque Warner "para toda la familia"

Parque Warner Madrid encara la temporada de 2026 con una batería de novedades que van más allá de las montañas rusas. El parque estrenará un restaurante mexicano íntegramente sin gluten, un nuevo espectáculo de acción con supervillanos de DC, una experiencia privada con los Looney Tunes y ampliará algunas de sus grandes campañas temáticas, como Halloween y Navidad.

La gran novedad gastronómica será Don Gonzales Taquería, un espacio ubicado en Hollywood Boulevard que abre la primera semana de mayo con Speedy Gonzales como protagonista. Su carta, basada en tacos, nachos, quesadillas y otros platos de inspiración mexicana, será completamente sin gluten.

Speedy Gonzales, protagonista de Don Gonzales Taquería, un espacio gastronómico sin gluten de Parque Warner. / EPE

Un restaurante pensado para toda la familia

La apertura responde a una demanda creciente de visitantes con intolerancias alimentarias, pero también a una idea muy concreta: que comer dentro del parque sea más fácil para todos. Jorge Goitia, director de Food & Beverage de Parque Warner, explica a El Periódico de España que el objetivo era claro: "Buscábamos un espacio en el que pudiera comer toda la familia".

Hasta ahora, el parque ya ofrecía opciones sin gluten en distintos puntos, aunque de forma más puntual. La diferencia de Don Gonzales Taquería es que todo el concepto nace desde esa premisa. "Teníamos oferta gastronómica sin gluten en diferentes puntos, pero era muy concreta y determinada", señala Goitia.

La cocina mexicana encajaba especialmente bien por el peso del maíz en muchas elaboraciones. "La temática mexicana, como tiene una base cien por cien maíz, nos daba facilidad a la hora de preparar un menú", apunta.

El reto de la seguridad alimentaria

En un parque temático, donde se trabaja con grandes volúmenes de visitantes, garantizar la ausencia de contaminación cruzada es uno de los mayores desafíos. Por eso el restaurante funcionará como un espacio específico. "Lo que más nos preocupa es garantizar al cien por cien la contaminación cruzada", afirma Goitia.

La clave, añade, está en disponer de un espacio adaptado: "El producto lo podemos tener, pero a veces los espacios no están preparados para manipularlo, sobre todo por los grandes volúmenes con los que trabajamos". En este caso, defiende, la seguridad se refuerza porque se trata de "un espacio único y exclusivo para ello".

Don Gonzales Taquería, un espacio gastronómico sin gluten de Parque Warner. / EPE

Don Gonzales Taquería no solo quiere resolver una necesidad alimentaria, sino integrarse en la experiencia del parque. La ambientación mexicana y la presencia de Speedy Gonzales permitirán jugar con el imaginario Looney Tunes y con futuras temporadas temáticas. De hecho, Goitia avanza que, de cara a Halloween, estudian aprovechar el concepto mexicano con referencias a la Noche de Muertos.

La apertura confirma también el peso creciente de la restauración en los planes de ocio. "Buscamos que no sean solo las atracciones. La restauración forma parte de la experiencia completa de la visita", resume el responsable de Food & Beverage.

Supervillanos, meriendas privadas y más calendario

La temporada traerá además el estreno de DC Super-Villains Stunt Show, un espectáculo de acción sobre ruedas que llegará este verano al Teatro Especialistas de Hollywood Boulevard, el espacio que ocupaba Loca Academia de Policía. La producción reunirá a supervillanos y superhéroes de DC en una propuesta de acrobacias, persecuciones y riesgo al volante.

Otra novedad será Looney Tunes Magic Party, una experiencia familiar de 90 minutos que permitirá conocer a dos personajes de Looney Tunes en un encuentro privado con merienda, regalo especial y foto impresa. Se celebrará los sábados, de 17:00 a 18:30 horas, en Studio Café, con reserva aparte de la entrada.

El calendario también se amplía. Parque Warner Beach adelantará su apertura al 6 de junio, mientras que Halloween Scary Nights sumará una quinta fecha, el 2 de octubre, tras agotar entradas en anteriores ediciones. La campaña de Navidad, por su parte, comenzará a mediados de noviembre.

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Con estas novedades, Parque Warner refuerza su apuesta por convertir cada visita en una experiencia más completa, donde comer, ver un espectáculo o encontrarse con personajes forme parte del mismo viaje. Como concluye Goitia, ahora el reto es "mantenerlo y garantizar que el producto siga saliendo como nos gusta y como tiene que salir".