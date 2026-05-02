El Museo de Cera de Madrid revive el 2 de mayo con una experiencia inmersiva sobre Goya

Madrid celebra su gran festividad regional, una fecha que trasciende lo festivo para convertirse en un homenaje a la valentía y la identidad de la capital. Con motivo del Día de la Comunidad, el Museo de Cera de Madrid ha diseñado una experiencia inmersiva y participativa que permite a los ciudadanos y turistas descubrir la figura de Francisco de Goya como nunca antes se había hecho.

A través de una propuesta que une arte, historia y tecnología, el museo invita a todos a revivir los sucesos de 1808 y a conectar emocionalmente con el espíritu de resistencia que define a la ciudad.

Para el sector turístico madrileño, el puente de mayo representa una de las citas más señaladas del calendario, y este año el Museo de Cera se posiciona como una parada obligatoria. La institución ha transformado la contemplación tradicional en una vivencia activa gracias a su icónica recreación en 3D de 'Los fusilamientos del 3 de mayo'.

Al situarse frente a esta obra maestra volumétrica, el público no solo observa un momento clave de la historia de España, sino que se sumerge en el clímax de la resistencia madrileña, convirtiendo el aprendizaje en un encuentro directo con un pasado que parece cobrar vida propia.

La jornada de este sábado contará con la presencia de una experta historiadora que desvelará los secretos y las curiosidades más fascinantes de la época. Su relato conectará el contexto social de 1808 con la visión artística de Goya, explicando cómo el pintor logró capturar la angustia y el heroísmo del pueblo.

Esta mediación cultural permitirá a los visitantes comprender mejor los matices de la ocupación napoleónica y el significado profundo de la lucha que se conmemora cada año en las calles de la capital.

Como parte de las acciones simbólicas diseñadas para este día, el museo presenta la actividad denominada 'La Sombra de Goya'. En ella, los asistentes podrán situarse sobre la huella exacta del pintor frente al cuadro tridimensional para descubrir la perspectiva original con la que el genio de Fuendetodos diseñó su composición. Esta propuesta busca que el visitante se ponga, literalmente, en los pies del artista, comprendiendo la intención de cada luz y cada sombra dentro de esta escena que marcó el inicio de la pintura contemporánea.

Además, el espíritu participativo de la jornada se reforzará con el 'Libro de Proclamas', una instalación inspirada en los bandos que empapelaron el Madrid sublevado hace más de dos siglos. En un atril con un pergamino histórico, los visitantes tendrán la oportunidad de escribir sus propias reflexiones respondiendo a una pregunta de plena actualidad: "¿Por qué lucharías tú hoy?".

De esta manera, el museo tiende un puente entre los ideales de 1808 y las motivaciones de la sociedad actual, haciendo partícipe al público de un diálogo constante con la historia.

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Ubicado en el Paseo de Recoletos 41, el Museo de Cera de Madrid se reafirma con esta iniciativa como un espacio donde la cultura y el entretenimiento se encuentran. Todas las actividades especiales, incluyendo las charlas con la historiadora y las dinámicas interactivas, estarán incluidas con la entrada al museo durante este sábado.