Mil drones iluminan el cielo de Madrid para cerrar el Dos de Mayo: "El broche de oro"

La Comunidad de Madrid puso el broche final a este Dos de Mayo con 'Madrid en el Cielo', un espectáculo celebrado en el Parque de la Cuña Verde de Latina, donde 1.000 drones volaron de manera simultánea para dibujar distintas escenas en el cielo de la capital.

El show, diseñado por el Gobierno regional en colaboración con Indra, tuvo una duración aproximada de 12 minutos y representó 10 escenas con hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural madrileño.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó el espectáculo en su resumen del día festivo en tres palabras: “Historia, cultura, drones”. La dirigente regional destacó además “la pluralidad de Madrid” en su “día grande”, en referencia al Dos de Mayo.

También se pronunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que calificó el espectáculo como el “broche de oro” de la jornada. “Mil drones han volado de manera simultánea para dibujar en el cielo de Madrid escenas de la historia, el patrimonio y la simbología de nuestra región”, señaló.

Entre las imágenes que pudieron verse durante la exhibición figuraron el mapa autonómico de Madrid, la figura de Francisco de Goya y una recreación parcial del cuadro El 3 de mayo de 1808, una de las obras más emblemáticas del pintor y vinculada directamente al levantamiento contra las tropas napoleónicas.

El recorrido visual incluyó también algunos de los lugares más reconocibles de la Comunidad de Madrid, como la Puerta del Sol con el Kilómetro 0, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez y la Universidad de Alcalá de Henares.

Noticias relacionadas

Al evento asistieron, entre otros representantes del Gobierno regional, los consejeros Miguel Ángel García Martín y Miguel López-Valverde. Con esta exhibición, la Comunidad de Madrid cerró la celebración del Dos de Mayo, tras los actos oficiales en la Puerta del Sol, los conciertos en el Puente del Rey y la tradicional corrida goyesca en Las Ventas.