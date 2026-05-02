Los títeres regresan este sábado al Parque del Retiro para celebrar el patrón de Madrid con 'San Isidro Titiritero'

Los títeres regresarán este sábado al Parque del Retiro en una nueva edición de 'San Isidro Titiritero', en la que actuarán un total de seis compañías hasta el 17 de mayo con motivo de las Fiestas de San Isidro.

En esta ocasión, participarán seis compañías, cuatro internacionales y dos nacionales, una de ellas madrileña, según destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, este sábado el teatro de títeres de este emblemático parque de la capital alzará el telón a la programación con Arlequín y los Juglares, que presenta 'El árbol de los zapatos'.

Fundada en 1972, es una de las compañías más longevas y prestigiosas de Colombia. Actualmente, combina la creación escénica con la labor pedagógica en su escuela de teatro y la organización de festivales.

El 9 de mayo será el turno de la compañía madrileña El Retablo, con 'Polichinela', un teatrillo de inspiración isabelina con el que el público podrá disfrutar de las aventuras de este personaje emblemático de la tradición titiritera. Su creador, Pablo Vergne, reconocido con numerosos premios, es un referente en el teatro de títeres de guante.

Un día después llegará la compañía francesa Bitonio con 'Pequeñas fábulas'. De la mano de Anthony Mainguet (Tonio), la compañía propone universos inspirados en el cine fantástico y el cómic, con un delicado trabajo de marionetas talladas en madera.

San Isidro, patrón de la ciudad

El 15 de mayo, día de San Isidro, se presentará la compañía Pelele Marionetas, también de Francia, con 'La muerte de Don Cristóbal'. Este personaje, heredero del polichinela italiano, fue recuperado por Federico García Lorca en su Retablillo de Don Cristóbal. Dirigida por Paz Tatay, ha contribuido a mantener viva esta tradición con una propuesta llena de humor y carácter.

El 16 de mayo será el turno de la compañía argentina Saltimbanquis, que presentará 'El horrible', un espectáculo sensible y poético que invita a reflexionar sobre la belleza y la importancia de mirar más allá de las apariencias.

Finalmente, el ciclo se clausurará el 17 de mayo con la compañía andaluza La Gotera de Lazotea y su espectáculo 'Trapito viajero'. Habituales del Teatro de Títeres del Retiro, regresan tras el éxito de anteriores visitas con esta propuesta llena de música y humor muy cercana que conecta especialmente con el público familiar.

Noticias relacionadas

Todas las funciones de 'San Isidro Titiritero' son gratuitas y se celebrarán a las 18 horas. La entrada se puede conseguir en la web oficial del teatro.