FESTIVO AUTONÓMICO
Sánchez reivindica un Madrid "valiente" y con "justicia social" con motivo del Dos de Mayo
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con motivo de su festividad regional, reivindicando para la autonomía un modelo basado en la convivencia y la ampliación de derechos.
A través de un mensaje en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo ha definido a la región como un "Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular". Para Sánchez, la mejor forma de rendir tributo a los hechos históricos de 1808 es el compromiso político actual.
"Honrar la memoria de los héroes y heroínas del 2 de mayo es trabajar cada día por un Madrid y una España con más derechos, más convivencia y más justicia social", ha aseverado el presidente, quien ha concluido su mensaje deseando un feliz día a todos los madrileños.
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