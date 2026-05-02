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FESTIVO AUTONÓMICO

Sánchez reivindica un Madrid "valiente" y con "justicia social" con motivo del Dos de Mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Jesús Hellín - Europa Press

EP

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con motivo de su festividad regional, reivindicando para la autonomía un modelo basado en la convivencia y la ampliación de derechos.

A través de un mensaje en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo ha definido a la región como un "Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular". Para Sánchez, la mejor forma de rendir tributo a los hechos históricos de 1808 es el compromiso político actual.

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"Honrar la memoria de los héroes y heroínas del 2 de mayo es trabajar cada día por un Madrid y una España con más derechos, más convivencia y más justicia social", ha aseverado el presidente, quien ha concluido su mensaje deseando un feliz día a todos los madrileños.

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