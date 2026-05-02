San Sebastián de los Reyes festeja 534 años con una jornada de gastronomía, música y actividades en el Parque de La Marina

La tradicional caldereta reunirá a miles de vecinos este sábado en el parque de la Marina para celebrar el 534 aniversario de San Sebastián de los Reyes, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

El aniversario de la fundación contará con una amplia programación organizada por el Ayuntamiento en la que la historia y las tradiciones locales serán las protagonistas. Uno de los actos centrales de esta celebración será como cada año la tradicional caldereta en el Parque de La Marina, "un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros más multitudinarios de la ciudad".

Vecinos y visitantes, junto a peñas, asociaciones, AMPAS y clubes deportivos, se darán cita en una jornada marcada por la convivencia, la gastronomía y el ambiente festivo. A lo largo del día, el parque acogerá animación musical, concursos gastronómicos, actividades infantiles, exhibiciones y actuaciones en directo, además de recogida de alimentos para el concurso de calderetas, los certámenes de migas, repostería y calderetas, así como la degustación gratuita de la caldereta popular a partir de las 13.30 horas hasta agotar existencias.

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La jornada se completará con propuestas para todos los públicos, como castillos hinchables, zumba, encierros infantiles, charanga, trashumancia y la actuación musical de Rubén Madrid, que pondrá el broche final a un día de celebración.