PP y PSOE se cruzan reproches en Madrid durante la celebración del Dos de Mayo

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado este sábado que los madrileños sigan dando su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "de forma consistente", frente a una oposición que ha definido como "en descomposición".

Díaz-Pache se ha pronunciado desde la Real Casa de Correos, donde ha asistido al acto institucional del Dos de Mayo, festividad regional, tras ser preguntado por la encuesta de Sigma Dos para El Mundo. El sondeo apunta a que Ayuso salvaría su mayoría absoluta, que el PSOE lograría situarse como segunda fuerza por delante de Más Madrid y que Vox crecería en tres diputados.

El portavoz popular ha subrayado que las encuestas siguen demostrando que los madrileños confían en el proyecto del PP y ha asegurado que su formación trabajará “con toda la responsabilidad” ante ese respaldo.

Frente a ello, ha cargado contra la oposición, a la que ha acusado de estar "en descomposición, con peleas internas y sacándose las uñas y los ojos". "Tienen un año para recomponerse, tanto Más Madrid como el PSOE que son parte de la mayor corrupción que ha habido en la democracia española", ha afirmado. También ha sostenido que el resto de partidos no tiene "mucho que ofrecer" y sí "más que justificar", por lo que, a su juicio, deberían "pedir disculpas" a los madrileños.

Francisco Martín reivindica un Madrid "plural"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado lo "plural, abierta y orgullosa de su gente" que es la región y, coincidiendo con la celebración del Dos de Mayo, ha cargado contra quienes, según ha dicho, "quieren apropiarse" de la Comunidad de Madrid.

"Hoy celebramos el Madrid que une, que suma y que avanza. Frente a quienes quieren apropiarse de Madrid, defendemos una región plural, abierta y orgullosa de su gente", ha señalado Martín en su perfil oficial de la red social X.

El delegado ha subrayado además que en la Comunidad de Madrid "cabemos todos y todas" y se ha hecho eco del lema del acto que el PSOE celebra en paralelo al de la Comunidad en el Parque de la Rosaleda con motivo del Dos de Mayo: "Somos Comunidad, somos Madrid".

La Comunidad de Madrid celebra este sábado en la Puerta del Sol el tradicional acto del Dos de Mayo, al que no acudirán representantes del Gobierno central. El Ejecutivo autonómico les acusa de "autoexcluirse".

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Martín ya se había pronunciado sobre esta cuestión durante la semana, reprochando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, esta situación y acusándola de "pudrir" un día de celebración para todos los madrileños.