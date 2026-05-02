OBRAS EN LA CAPITAL
Madrid planea una reforma integral de la Plaza de las Descalzas para devolver protagonismo al peatón
La delegada de Obras y Equipamientos anuncia la reforma para mejorar la calidad del espacio urbano y reducir la presencia del coche
EP
El Ayuntamiento de Madrid trabaja ya en el anteproyecto de remodelación de la céntrica Plaza de las Descalzas, ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la última comisión del ramo a una pregunta de Vox.
"Creemos que sería necesario abordar una reforma ya que el espacio está muy fragmentado y con demasiado protagonismo del coche por las rampas del aparcamiento subterráneo existente. Actualmente se está trabajando en un anteproyecto para que pudieran comenzar cuando ya hayan finalizado las reformas que están ahora mismo en curso con el fin de evitar una saturación del centro por estas obras", ha explicado García Romero.
También se están valorando otros proyectos como en la Plaza de las Comendadoras ante las peticiones que les están haciendo llegar desde los distritos, sin olvidar que se está acometiendo un "ambicioso proyecto en torno a tres plazas emblemáticas, como Matute, que ya está finalizada, Tirso de Molina, que terminará previsiblemente esta primavera, y Jacinto Benavente, que está en ejecución".
Se busca "mejorar la calidad del espacio urbano con más vegetación, devolviendo el protagonismo al peatón, ensanchando aceras, mejorando los escenarios personales y generando nuevas zonas estanciales".
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