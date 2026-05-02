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Los canteranos del Atlético acaban con un Valencia que no cierra la salvación

Iker Luque y Miguel Cubo debutan y marcan con el primer equipo del Atlético

Iker Luque y Miguel Cubo debutan y marcan con el primer equipo del Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

EFE

Dos goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos quince minutos sellaron una victoria del Atlético de Madrid en Mestalla (0-2) ante un Valencia desbordado durante todo el partido y cuya derrota le estanca en la lucha por la permanencia, a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga.

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