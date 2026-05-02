Fútbol
Los canteranos del Atlético acaban con un Valencia que no cierra la salvación
EFE
Dos goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos quince minutos sellaron una victoria del Atlético de Madrid en Mestalla (0-2) ante un Valencia desbordado durante todo el partido y cuya derrota le estanca en la lucha por la permanencia, a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga.
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