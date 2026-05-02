La historia detrás del día libre que disfrutan los madrileños: ¿qué se celebra el 2 de mayo en la capital y por qué es festivo?

No es un secreto: el 2 de mayo es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario madrileño. Lo que muchos relacionan con un día extra para descansar y escapar del frenético ritmo de la ciudad, otros esperan ansiosos la llegada de las Fiestas del Dos de Mayo para celebrar por todo lo alto el Día de la Comunidad de Madrid.

Conciertos, verbenas, espectáculos, bailes y actividades culturales convertirán la ciudad en una gran fiesta popular pero, ¿qué se sabe realmente del origen de esta fecha? Los madrileños disfrutarán de su día libre con unas cañas al sol, yendo al cine o paseando por El Retiro, pero hay alguno que no es del todo consciente de cuál es el motivo por el cual el Gobierno autonómico concede cada año un día de libranza laboral esta fecha.

La Comunidad de Madrid ha programado actividades culturales en espacios como el Centro Cultural Pilar Miró, el Parque de la Cuña Verde de Latina y la Puerta del Sol / AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MÓSTOLES

El levantamiento del Dos de Mayo: el origen de la fiesta madrileña

El motivo se remonta a uno de los episodios más decisivos de la historia contemporánea de España: el levantamiento del Dos de Mayo de 1808. Aquel día, en plena ocupación francesa, el pueblo de Madrid se rebeló contra las tropas napoleónicas en una revuelta que marcaría el inicio de la guerra de la Independencia española y que, más de dos siglos después, sigue ocupando un lugar central en la memoria histórica y cultural de la región.

Tras la firma del Tratado de Fontainebleau, el 27 de octubre de 1807, las tropas francesas entraron en España con el pretexto de invadir Portugal. Sin embargo, la presencia militar napoleónica pronto se convirtió en una ocupación efectiva del territorio español.

La crisis política se agravó con el Motín de Aranjuez y las posteriores abdicaciones de Bayona, que facilitaron la llegada al trono de José Bonaparte, hermano de Napoleón y popularmente conocido como Pepe Botella. Mientras tanto, el poder real quedaba cada vez más condicionado por el general Joachim Murat, encargado de dirigir las fuerzas francesas en Madrid.

La chispa definitiva saltó cuando se ordenó el traslado a Bayona de los últimos miembros de la familia real que aún permanecían en la capital. En la mañana del 2 de mayo de 1808, numerosos madrileños se concentraron frente al Palacio Real al grito de '¡Que nos lo llevan!', una frase que ha quedado grabada en el imaginario colectivo de la ciudad.

La tensión no tardó en transformarse en violencia: lo que comenzó como una protesta popular derivó en una insurrección espontánea contra las tropas francesas. Hombres y mujeres de distintos barrios de Madrid se enfrentaron a los soldados napoleónicos con los medios que tenían a su alcance, en una lucha desigual que se extendió rápidamente por las calles de la capital.

Madrid, escenario de una rebelión inmortalizada por Goya

El levantamiento fue duramente reprimido por el ejército francés, pero su impacto simbólico fue enorme. La rebelión madrileña encendió la mecha de otras insurrecciones en distintos puntos de España y abrió el camino a la guerra de la Independencia.

La violencia de aquellos días quedó inmortalizada por Francisco de Goya en algunas de las obras más célebres de la pintura española, como El 2 de mayo de 1808 en Madrid y Los fusilamientos del 3 de mayo.

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El cuadro 'Los fusilamientos' de Goya, en una de las salas del Museo del Prado. / José Luis Roca

Día de la Comunidad de Madrid desde 1983

El reconocimiento institucional llegó en 1983. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado el 1 de marzo de ese año, declaró oficialmente el 2 de mayo como Día de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, la región celebra cada año esta fecha con actos oficiales, propuestas culturales, conciertos, espectáculos al aire libre y actividades para todos los públicos. Sin duda, una programación que convierte la memoria histórica en celebración ciudadana y que recuerda que, detrás del festivo, hay mucho más que un día de descanso.