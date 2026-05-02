Granizo, viento y lluvia en Madrid durante el Dos de Mayo: "Creo que es la peor tormenta que he vivido"

La tormenta que cayó este sábado sobre algunas zonas de Madrid en pleno Dos de Mayo dejó numerosos comentarios en redes sociales, donde varios usuarios compartieron vídeos, impresiones y mensajes sobre la intensidad de la lluvia, el granizo y el viento registrados durante la jornada festiva.

Uno de los testimonios describía el episodio como una tormenta especialmente fuerte y localizada. “Impresionante es poco. Menos mal que me refugié; esa intensidad fue muy localizada. Creo que es la peor tormenta que he vivido”, escribió en X (antes Twitter), acompañando su mensaje con vídeos e imágenes del granizo en Madrid.

El entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue uno de los puntos más mencionados. Varios usuarios compartieron vídeos y mensajes sobre una “tormenta muy bestia en Madrid (Barajas)” y señalaron que los vehículos “apenas” podían circular en la pista por la intensidad de la lluvia.

La cuenta @controladores, que sigue la actualidad de este sector, aseguró que varios vuelos que iban a aterizar en Barajas tuvieron que desviarse a aeropuertos alternativos tras verse frustradas sus aproximaciones por la tormenta de granizo, aunque estos extremos no han sido confirmados por fuentes oficiales.

La lluvia ya estaba prevista para la jornada, aunque no fue hasta mediodía que la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo por lluvias entre las tres y las ocho de la tarde en el área metropolitana, con chubascos generalizados y posibilidad de tormentas aisladas.

Noticias relacionadas

Las imágenes de la tormenta generaron debate entre los aficionados a la metereología. “¿Eso es una supercélula, no?”, se preguntaba un usuario tras el episodio registrado en torno a las 14.30 horas. En su publicación hablaba de “buena granizada y mucho viento” y aseguraba que en un vídeo podía apreciarse “un descuelgue” que “parecía que rotaba”, con “cortinas de granizo”. "No necesariamente, es una Área de Succion o Alimentación en realidad", le respondía otro usuario, que apostillaba que en el sur de Madrid "está el cielo despejado".