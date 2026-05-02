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DOS DE MAYO

Feijóo define a Madrid como una tierra "abierta y dinámica" que recibe a todos con los "brazos abiertos"

El presidente del PP subraya la vitalidad social y económica de Madrid, una región que ofrece oportunidades a sus residentes

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este sábado el Día de la Comunidad de Madrid destacando el carácter integrador y la vitalidad económica y social de la región.

En una publicación en sus redes sociales, el líder de la oposición ha calificado a la Comunidad de Madrid como una "tierra abierta, dinámica y solidaria". Feijóo ha subrayado que la región no solo aporta al conjunto de la nación, sino que actúa como un polo de acogida para quienes deciden establecerse en ella.

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"Siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir", ha señalado el dirigente popular, quien ha hecho extensiva su felicitación tanto a los madrileños de nacimiento como a todos aquellos que, procedentes de otros lugares, "aquí se sienten como en casa".

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