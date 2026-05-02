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DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Enrique Cerezo convierte su Gran Cruz del Dos de Mayo en una declaración de amor a Madrid: "Es convivencia y progreso"

El presidente de los rojiblancos resalta que Madrid le enseñó que "el trabajo, la ilusión y la perseverancia convierten los sueños en realidad"

Gran Cruz del Dos de Mayo a Enrique Cerezo por su trayectoria al frente del Atlético de Madrid.

Gran Cruz del Dos de Mayo a Enrique Cerezo por su trayectoria al frente del Atlético de Madrid. / EPE

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Enrique Cerezo ha recogido este sábado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, concedida por la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su trayectoria como presidente del Atlético de Madrid y a su labor como empresario y productor cinematográfico.

Durante su intervención, Cerezo ha agradecido la distinción y ha asegurado que el reconocimiento no le pertenece solo a él, sino también a "muchas personas e instituciones" que trabajan por mejorar la región. "Madrid es convivencia y progreso", ha afirmado.

Gran Cruz del Dos de Mayo a Enrique Cerezo por su trayectoria al frente del Atlético de Madrid.

Gran Cruz del Dos de Mayo a Enrique Cerezo por su trayectoria al frente del Atlético de Madrid. / EPE

Madrid, una "manera de entender la vida"

El presidente del Atlético ha defendido que pertenecer a Madrid "no es solo una circunstancia geográfica", sino "una manera de entender la vida". En este sentido, ha subrayado que la región le enseñó que "el trabajo, la ilusión y la perseverancia convierten los sueños en realidad".

Cerezo también ha recordado el significado histórico de la Orden del Dos de Mayo, ligada al "valor de un pueblo" y a valores como la dignidad, la libertad y la identidad.

El cine y el Atlético, sus dos grandes pasiones

En su discurso, ha repasado su trayectoria en el sector audiovisual, donde ha producido más de un centenar de películas, y ha destacado su labor en la recuperación y restauración del patrimonio cinematográfico español.

Enrique Cerezo reivindica a Madrid al recoger la Gran Cruz del Dos de Mayo: &quot;Es convivencia y progreso&quot;.

Enrique Cerezo reivindica a Madrid al recoger la Gran Cruz del Dos de Mayo: "Es convivencia y progreso". / EPE

También se ha referido a su vinculación con el Atlético de Madrid, club al que lleva unido cuatro décadas, primero como vicepresidente y desde 2003 como presidente. Cerezo ha destacado el crecimiento de la entidad y su consolidación como uno de los grandes clubes del mundo.

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El galardonado ha agradecido el apoyo de su familia, de sus equipos profesionales y de los aficionados del Atlético de Madrid. También ha dedicado unas palabras a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reconocido su "liderazgo" y su defensa de Madrid.

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