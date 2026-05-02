Enrique Cerezo convierte su Gran Cruz del Dos de Mayo en una declaración de amor a Madrid: "Es convivencia y progreso"

Enrique Cerezo ha recogido este sábado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, concedida por la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su trayectoria como presidente del Atlético de Madrid y a su labor como empresario y productor cinematográfico.

Durante su intervención, Cerezo ha agradecido la distinción y ha asegurado que el reconocimiento no le pertenece solo a él, sino también a "muchas personas e instituciones" que trabajan por mejorar la región. "Madrid es convivencia y progreso", ha afirmado.

Gran Cruz del Dos de Mayo a Enrique Cerezo por su trayectoria al frente del Atlético de Madrid. / EPE

Madrid, una "manera de entender la vida"

El presidente del Atlético ha defendido que pertenecer a Madrid "no es solo una circunstancia geográfica", sino "una manera de entender la vida". En este sentido, ha subrayado que la región le enseñó que "el trabajo, la ilusión y la perseverancia convierten los sueños en realidad".

Cerezo también ha recordado el significado histórico de la Orden del Dos de Mayo, ligada al "valor de un pueblo" y a valores como la dignidad, la libertad y la identidad.

El cine y el Atlético, sus dos grandes pasiones

En su discurso, ha repasado su trayectoria en el sector audiovisual, donde ha producido más de un centenar de películas, y ha destacado su labor en la recuperación y restauración del patrimonio cinematográfico español.

Enrique Cerezo reivindica a Madrid al recoger la Gran Cruz del Dos de Mayo: "Es convivencia y progreso". / EPE

También se ha referido a su vinculación con el Atlético de Madrid, club al que lleva unido cuatro décadas, primero como vicepresidente y desde 2003 como presidente. Cerezo ha destacado el crecimiento de la entidad y su consolidación como uno de los grandes clubes del mundo.

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El galardonado ha agradecido el apoyo de su familia, de sus equipos profesionales y de los aficionados del Atlético de Madrid. También ha dedicado unas palabras a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reconocido su "liderazgo" y su defensa de Madrid.