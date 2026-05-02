NATURALEZA
La desconocida ruta de senderismo perfecta para hacer en primavera a media hora de Madrid: un paisaje natural para disfrutar en familia con fácil acceso
Este pulmón verde de casi 300 hectáreas, situado entre Madrid y Alcobendas, ofrece senderos para pasear y un histórico acueducto
Las temperaturas suben y los días son cada vez más largos y, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé algo de tiempo inestable para esta semana, lo cierto es que cada vez se disfruta de mejores condiciones atmosféricas en Madrid. En este contexto cada vez llama más la atención pasar tiempo al aire libre y los planes de pasear por el abarrotado centro de la capital se sustituyen por otros que ayudan a reducir el estrés del día a día.
La naturaleza surge como la mayor vía de escape durante la primavera como método de desconexión. Y si además es fácil, perfecta para hacer en familia y se puede acceder a tan solo media hora de la capital, ya tienes un nuevo entorno natural para descubrir durante estos días.
Una ruta natural perfecta para hacer en primavera
Entre Madrid y Alcobendas se encuentra un desconocido espacio natural que es para muchos un refugio de tranquilidad. Se trata del Monte de Valdelatas, considerado como la continuación natural del Monte de El Pardo, funciona como un importante pulmón verde con senderos para pasear con casi 300 hectáreas.
Y si algo tiene esta ruta es su fácil accesibilidad, ya que comienza desde estación de suburbano La Granja, de la línea 10 de Metro Madrid, desde donde comienza la ruta circular de unos 9 kilómetros hasta volver a la propia parada de metro. Su duración es aproximadamente de tres horas y es ideal para hacer en familia, en bici o en un paseo solitario.
Un acueducto entre el paisaje
A lo largo del tranquilo recorrido pasarás un bosque mediterráneo entre arroyos, pasarelas, pinares y la mayor sorpresa: un histórico acueducto del Canal de Isabel II que llamará especialmente la atención de quienes realizan el recorrido hasta llegar a la zona de pícnic.
Esta es solo una de las múltiples rutas que hay en el monte, por lo que el recorrido podrá adaptarse al nivel de dificultad y la duración que desees. Es muy habitual encontrar diferentes perfiles en el mismo espacio entre quienes salen a correr, pasear o a practicar cualquier otro deporte.
Ya solo queda una buena preparación: agua, ropa y calzado adecuado, además de salir pronto para no coincidir con hora punta de temperaturas muy elevadas. En definitiva, un lugar perfecto para darse un buen paseo con la familia esta primavera.
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi y Dia cambian sus horarios por el puente de mayo: estos son los días y horas a las que estarán abiertos
- Es oficial: ya está disponible la nueva tarjeta de transporte que te permitirá disfrutar de Madrid con tarifas reducidas
- Horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl y Día el 2 de mayo en Móstoles: qué supermercados están abiertos
- Espectáculo de 1.000 drones en Latina (Madrid) por el día 2 de mayo: horario y ubicación
- Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid: artistas, fechas, horas y ubicación
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- San Isidro 2026 en Carabanchel: programación con actividades gratis, talleres, música y espectáculos para todos