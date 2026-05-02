Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rastro de MadridMetro en RivasPrevención de incendiosAyuso en MéxicoConstrucción en MadridNaturaleza de asfaltoAtascos en MadridSupermercados abiertosEl tiempo en Madrid
instagramlinkedin

NATURALEZA

La desconocida ruta de senderismo perfecta para hacer en primavera a media hora de Madrid: un paisaje natural para disfrutar en familia con fácil acceso

Este pulmón verde de casi 300 hectáreas, situado entre Madrid y Alcobendas, ofrece senderos para pasear y un histórico acueducto

Un paseo ideal por la naturaleza.

Un paseo ideal por la naturaleza.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Las temperaturas suben y los días son cada vez más largos y, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé algo de tiempo inestable para esta semana, lo cierto es que cada vez se disfruta de mejores condiciones atmosféricas en Madrid. En este contexto cada vez llama más la atención pasar tiempo al aire libre y los planes de pasear por el abarrotado centro de la capital se sustituyen por otros que ayudan a reducir el estrés del día a día.

La naturaleza surge como la mayor vía de escape durante la primavera como método de desconexión. Y si además es fácil, perfecta para hacer en familia y se puede acceder a tan solo media hora de la capital, ya tienes un nuevo entorno natural para descubrir durante estos días.

Un paisaje lleno de naturaleza entre flores y arbolado.

Un paisaje lleno de naturaleza entre flores y arbolado. / Cedida

Una ruta natural perfecta para hacer en primavera

Entre Madrid y Alcobendas se encuentra un desconocido espacio natural que es para muchos un refugio de tranquilidad. Se trata del Monte de Valdelatas, considerado como la continuación natural del Monte de El Pardo, funciona como un importante pulmón verde con senderos para pasear con casi 300 hectáreas.

Y si algo tiene esta ruta es su fácil accesibilidad, ya que comienza desde estación de suburbano La Granja, de la línea 10 de Metro Madrid, desde donde comienza la ruta circular de unos 9 kilómetros hasta volver a la propia parada de metro. Su duración es aproximadamente de tres horas y es ideal para hacer en familia, en bici o en un paseo solitario.

Un acueducto entre el paisaje

A lo largo del tranquilo recorrido pasarás un bosque mediterráneo entre arroyos, pasarelas, pinares y la mayor sorpresa: un histórico acueducto del Canal de Isabel II que llamará especialmente la atención de quienes realizan el recorrido hasta llegar a la zona de pícnic.

Este puente histórico se encuentra en mitad del camino.

Este puente histórico se encuentra en mitad del camino. / Cedida

Esta es solo una de las múltiples rutas que hay en el monte, por lo que el recorrido podrá adaptarse al nivel de dificultad y la duración que desees. Es muy habitual encontrar diferentes perfiles en el mismo espacio entre quienes salen a correr, pasear o a practicar cualquier otro deporte.

Noticias relacionadas y más

Ya solo queda una buena preparación: agua, ropa y calzado adecuado, además de salir pronto para no coincidir con hora punta de temperaturas muy elevadas. En definitiva, un lugar perfecto para darse un buen paseo con la familia esta primavera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
  2. Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi y Dia cambian sus horarios por el puente de mayo: estos son los días y horas a las que estarán abiertos
  3. Es oficial: ya está disponible la nueva tarjeta de transporte que te permitirá disfrutar de Madrid con tarifas reducidas
  4. Horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl y Día el 2 de mayo en Móstoles: qué supermercados están abiertos
  5. Espectáculo de 1.000 drones en Latina (Madrid) por el día 2 de mayo: horario y ubicación
  6. Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid: artistas, fechas, horas y ubicación
  7. La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
  8. San Isidro 2026 en Carabanchel: programación con actividades gratis, talleres, música y espectáculos para todos

El Atlético reserva fuerzas en Mestalla con la Champions como prioridad

El Atlético reserva fuerzas en Mestalla con la Champions como prioridad

Ayuso encara un nuevo Dos de Mayo al choque con el Gobierno con la presión de Vox y la izquierda herida

Ayuso encara un nuevo Dos de Mayo al choque con el Gobierno con la presión de Vox y la izquierda herida

La historia detrás del día libre que disfrutan los madrileños: ¿qué se celebra el 2 de mayo en la capital y por qué es festivo?

La historia detrás del día libre que disfrutan los madrileños: ¿qué se celebra el 2 de mayo en la capital y por qué es festivo?

Dentro de la recreación del levantamiento del 2 de mayo en Madrid: "Lo hacemos de forma visual y divertida, no es una clase de historia"

Dentro de la recreación del levantamiento del 2 de mayo en Madrid: "Lo hacemos de forma visual y divertida, no es una clase de historia"

Cuando ir al colegio se convierte en una pesadilla: "Antes se limitaban a insultar, ahora suplantan la identidad con inteligencia artificial"

Cuando ir al colegio se convierte en una pesadilla: "Antes se limitaban a insultar, ahora suplantan la identidad con inteligencia artificial"

Ya está lista la calle Arcipreste de Hita en Alcalá de Henares: convertida en vía de plataforma única

Ya está lista la calle Arcipreste de Hita en Alcalá de Henares: convertida en vía de plataforma única

Sorprende por el Día de la Madre: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por estos postres de edición limitada

Sorprende por el Día de la Madre: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por estos postres de edición limitada

Jonatan Armengol, primer crítico gastronómico ciego: "La IA se ha convertido en lo más parecido a recuperar la vista"

Jonatan Armengol, primer crítico gastronómico ciego: "La IA se ha convertido en lo más parecido a recuperar la vista"