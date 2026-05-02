La desconocida ruta de senderismo perfecta para hacer en primavera a media hora de Madrid: un paisaje natural para disfrutar en familia con fácil acceso

Las temperaturas suben y los días son cada vez más largos y, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé algo de tiempo inestable para esta semana, lo cierto es que cada vez se disfruta de mejores condiciones atmosféricas en Madrid. En este contexto cada vez llama más la atención pasar tiempo al aire libre y los planes de pasear por el abarrotado centro de la capital se sustituyen por otros que ayudan a reducir el estrés del día a día.

La naturaleza surge como la mayor vía de escape durante la primavera como método de desconexión. Y si además es fácil, perfecta para hacer en familia y se puede acceder a tan solo media hora de la capital, ya tienes un nuevo entorno natural para descubrir durante estos días.

Un paisaje lleno de naturaleza entre flores y arbolado. / Cedida

Una ruta natural perfecta para hacer en primavera

Entre Madrid y Alcobendas se encuentra un desconocido espacio natural que es para muchos un refugio de tranquilidad. Se trata del Monte de Valdelatas, considerado como la continuación natural del Monte de El Pardo, funciona como un importante pulmón verde con senderos para pasear con casi 300 hectáreas.

Y si algo tiene esta ruta es su fácil accesibilidad, ya que comienza desde estación de suburbano La Granja, de la línea 10 de Metro Madrid, desde donde comienza la ruta circular de unos 9 kilómetros hasta volver a la propia parada de metro. Su duración es aproximadamente de tres horas y es ideal para hacer en familia, en bici o en un paseo solitario.

Un acueducto entre el paisaje

A lo largo del tranquilo recorrido pasarás un bosque mediterráneo entre arroyos, pasarelas, pinares y la mayor sorpresa: un histórico acueducto del Canal de Isabel II que llamará especialmente la atención de quienes realizan el recorrido hasta llegar a la zona de pícnic.

Este puente histórico se encuentra en mitad del camino. / Cedida

Esta es solo una de las múltiples rutas que hay en el monte, por lo que el recorrido podrá adaptarse al nivel de dificultad y la duración que desees. Es muy habitual encontrar diferentes perfiles en el mismo espacio entre quienes salen a correr, pasear o a practicar cualquier otro deporte.

Ya solo queda una buena preparación: agua, ropa y calzado adecuado, además de salir pronto para no coincidir con hora punta de temperaturas muy elevadas. En definitiva, un lugar perfecto para darse un buen paseo con la familia esta primavera.